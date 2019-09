Husk å være snille med hverandre - en hyllest til Folque Café Cafe Folque gågata skien sentrum: Kafeen ligger i gågata i sentrum av Skien. (FOTO: MARIT SCHULSTOK) I Henrik Ibsens gate 10 har vi de siste årene hatt en unik møteplass i Skien. En pub, en scene, et dansegulv. 02.09.2019 kl 09:19

Et lite, lavterskel kulturhus med stort hjerte og et mangfold av arrangementer og mennesker. Nå legger Folque Café ned og vi vil hylle Aleksander Stensrød Andersen og Martin Reidarsen Tveit som skapte møteplassen som har bidratt til å utvide byens folke- og kulturliv, og som i øyeblikk ga oss følelsen av å befinne oss i en klubb i Berlin, eller i en svett, nattsvart jazzbule i New Orleans, i byer med større selvbilde og bredere skuldre enn Skien.

Hos Folque møttes alt fra strikkepressa damer til haiku- og skihoppglade rockere! Hos Folque smilte musikere som Bugge Wesseltoft og Pål Strangefruit fra piano- til scratchefingre når de fikk gulvet i pubben til å gynge. Breie, men oftere smale arrangementer flere kvelder i uka, hver eneste uke, hvor det som var felles var at Aleksander likte det selv, han stolte på seg selv som arrangør og kurator. Hos Folque kunne Skiens-folk oppleve O-fagstimer om døden, skarpretteren og ølhøner, eller bli blåst i veggen av utagerende postrock-trioer fra Brooklyn, som vel neppe hadde dratt horna sine til byen om det ikke var for Aleksander. Hos Folque fikk både ferskinger, lokale vinylister og nasjonale super-DJ-er kvelder bak miksepulten. Musikken skulle være noe en ikke hørte andre steder i Skien.

Rekka med Vin&Vinyl har vært en hyllest til musikk, platesamlinger og den gode samtalen. Scenen har gitt oss rock, indie og serien Jazz’opp på tirsdagene. På bakrommet har pingpongturneringen ”Folques Of Fury” pågått i flere år. Og samarbeidet med Galleri Hi10 har vært viktig for livet i bakgården. Impro-teater med battle mellom Norges Lykkeligste og Teater Ibsen, kulturkræsj, quiz og politiske debatter har lokka nye folk inn og skapt møteplasser for mennesker som ellers ikke ville møtt hverandre, delt historier som ellers ikke ville blitt delt og gjennom det blitt viktige for hverandre. Norges Lykkeligste scene, klubbhus og hjem frem til nå, som Norges lykkeligste sier det.

Drinkene med urter fra plantekassa som Bakken Folkehage holdt styr på, ble servert med historier om Elg-Johansen. Den myteomspunnede jegeren og rallaren som farta omkring og søkte skjul i skogene nord for Skien, og som muligens ville hatt godt av å komme inn i samtalene og stuevarmen på Folque, som alle andre. Og vi som har vanka og arrangert der har ledd sammen og lært sammen, delt musikalske opplevelser og røverhistorier, diskutert og klemt hverandre. Folque har fungert som en havn for oss som bor her, men også for byens gjester. Kunstnere som har vært innom TKS og Spriten elska stedet. Der har det vært lov å leke storby i småbyen. Det kjennes i hjertet at vi mister dette kulturhuset, som arrangerer ting vi aldri har hatt i byen vår før, og som dj-er og andre nasjonale aktører elsker, som Fredrik Høyer, Jarle Bråthen og Bendik Baksaas.

Skien mister noe viktig, som vi aldri har hatt og som vi ikke visste vi ville ha før vi plutselig fikk det. Nå mister vi det, og det er et skudd i stamfoten til byen vår og til ønsket om at det skal være liv og røre i sentrum, som den nye lederen i Skien by Tore Hammersmark uttaler som ambisjon til Varden 29. august. Kulturhus med lav terskel for å arrangere og delta er viktig. Vi drømmer allerede om mer folqueliv og vi er klare for å bidra.

