«Jeg forstår ikke! Jeg blir provosert. Hvem bestemte at en er farlig mens den andre er konge?» Helene Olsen, Bypartiet.

Dette innlegget ble først publisert på Facebook-siden til Helene Olsen. Det er lagt ut på varden.no med tillatelse fra artikkelforfatteren. 19.03.2019

Leserbrev

En ung kvinnelig blogger får i harde ordelag passet påskrevet for sin usunne påvirkning for våre unge jenter.

Til stadig blir hun kalt farlig. Hun må bort fra ungenes radar. Vi må skåne ungene fra usunne mennesker som henne.

Her er fokus kropp og utseende. Det fikses med operasjoner og injeksjoner av en ung kvinne som åpenbart har komplekser men som tilsynelatende finner sin vei i opp og nedturer. Dette deles og penger tjenes.

En ung somalsk mann fra Gulset. Her er fokus å bli Konge. «On top of the world” Med selvtillit som ligger som tjukk tåke rundt han blir det laget humor av dårlig språkbruk,vold, butikktyveri, mopedtyverei, alkoholbruk og løgn.

I disse dager er det kult å gjøre som Jonis på skoler over hele landet. En klask i nakken og badas språkbruk er nå legitimert. Dette med politisk støtte og rosende ord fra høyeste hold mens penger tjenes og kongen lever.

Jeg forstår ikke! Jeg blir provosert. Hvem bestemte at en er farlig mens den andre er konge?

