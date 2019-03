«Jeg synes det er for enkelt å be innbyggerne betale for flertallspartiens elleville kjøpefest» Thorleif Fluer Vikre (FrP): Thorleif Fluer Vikre (FrP) (Foto: Arkiv) annonse

Da er det bare å holde seg fast. De styrende partiene i Kragerø politikken har bestemt seg for å omtaksere boligen din med den hensikt at du skal betale mer i eiendomsskatt. 11.03.2019 kl 10:39

Leserinnlegg:

Ap, Rødt, SV og miljøpartiet velger selvfølgelig den mest kostbare takseringsmetoden under dekke av at takstene skal være «rettferdige»! Rettferdige betyr for alle formål at takstene blir langt høyere enn i dag. Dette fremkommer av kommunens langtidsbudsjett.



Kort fortalt er skattesystemet slik for eiendomsskatt. Kommunen kan velge å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, samt boliger og fritidseiendommer. Kommunen som har innført skatten kan i 2019 maksimalt ha en skattepromille på 7, som ganges med takstverdi etter eventuelt fradrag for reduksjonsfaktor og eller en sum til bunnfradrag. Regjeringen har fått vedtatt i stortinget at fra 2020 kan maksimal skattepromille være 5 og fra 2021 være maksimal 4 promille av takstverdien.

Denne reduksjonen er fra regjeringen og Fremskrittspartiets side et middel for å redusere belastningen eiendomsskatten er for befolkningen. Skatten er en objekt skatt som ikke tar hensyn til om du har mange penger eller lite penger. Dette betyr at skatten må betales uansett personlig økonomi. Mange eiendommer, som for. eks hytter og store boliger kan i Kragerø få høye verdier og av den grunn store beløp å betale. Når flertallet i kommunestyret nå vedtar å bruke 7-8 millioner på og taksere alle eiendommene på nytt vil takstene bli langt høyere på grunn av prisstigning og fordi det samme flertallet nå sier at de vil redusere reduksjonsfaktoren på 70 % på eiendommene for å få inn mere penger.

For Kragerø Fremskrittsparti er dette sløsing med penger siden det er et enkelt billig og lovlig alternativ for å beregne verdien på boligeiendommer i Kragerø. Man kan bruke skatteetatens formuesgrunnlag som takstverdi. Den er røft regnet ca 30 % av markedsverdien og vil gi omlag de samme takstverdiene som man har i dag. Kommunen kunne spart utgifter til å taksere 4200 boligeiendommer, anslagsvis 4-5 millioner som nå skal tas fra fond som snart er tomt. For hytter og næringseiendom må man bruke lokale takster siden det ikke finnes noe sentralt register og eiendomsverdiene.

Jeg synes det er for enkelt av flertallet i kommunestyret å be innbyggerne i Kragerø om å betale for flertallspartiens elleville kjøpefest. Sist uke en skatepark på Kalstad som skal lånefinansieres 100%. Utrolig nok så fortelles det politiske eventyr om at dette skal få folk til å flytte til Kragerø!

Dette skjer samtidig som Telemarksforskning for kort tid siden la frem en rapport som sa at hvis Kragerø kommune hadde vært drevet like effektivt som sammenlignbare kommuner kunne utgiftene i budsjettet vært kuttet med nesten 50 millioner kroner. Dette er omlag den samme sum som kommunen tar inn på denne skatten.

Det er du og jeg som via boligskatten som må betale for en dårlig drevet kommune og et flertall av røde politikere som investerer over evne og i tiltak som bare gir enda høyere utgifter!

I september er det valg. Gir du din stemme til AP, SV, Rødt og Miljøpartiet har du stemt for en solid økning i eiendomsskatten som du sammen med vann, kloakk og renovasjon får gleden av å betale 3 ganger årlig.



Thorleif Fluer Vikre

Leder Kragerø Frp og 5. Kandidat ved kommunevalget.