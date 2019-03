Kjære Helene Olsen, og alle hennes likerklikkere PROVOSERT: Helene Olsen, Bypartiet. SKREV: Elise Tynning svarer Helene Olsen i et nytt leserinnlegg. (Foto: privat) annonse

Nei, det er ikke så rart at du ikke forstår og at det gjør deg provosert. 21.03.2019 kl 07:46 (Oppdatert 08:20)

Leserbrev

SE LESERINNLEGGET ELISE TYNNING SVARER PÅ: «Jeg forstår ikke! Jeg blir provosert. Hvem bestemte at en er farlig mens den andre er konge?»

For du sammenligner to personer innenfor helt forskjellig yrker. Sophie Elise, blogger og influenser, mot Jonis Josef komiker og skuespiller. Jeg forstår at du ønsker å lage paralleller og sammenligne for å markere ditt poeng, for å gjøre dette bør du bruke noe som er sammenlignbart. Du sier «Til stadig blir hun kalt farlig. Hun må bort fra ungenes radar. Vi må skåne ungene fra usunne mennesker som henne». Det stemmer ikke. Sophie Elise har de siste tre årene gått av med priser som «folkets favoritt», «årets blogger» og «Norges mektigste mediekvinne». Disse kåringene reflekterer bedre enn noe annet at Sophie Elise er høyt verdsatt som innflytelsesrik medieperson for ungdommen i Norge.

For meg virker det som at du ikke har forstått hva denne debatten egentlig handler om. Dame- og jentemagasiner har påvirket samfunnet i alle år. Nå som bloggere og influensere har kommet på banen er rekkevidden og påvirkningskraften større enn noen gang. Med tanke på at disse aktørene ikke har en redaktør eller et spesifikt regelverk å svare til, gjør de også farligere. Problemstillingen i debatten er hvilken påvirkning det har når Sophie Elise løser sine komplekser med kosmetiske inngrep, og hvilket budskap det sender ut til unge mennesker i Norge. Personlig mener jeg å diskutere for mye rundt hva Sophie Elise har sagt eller gjort, ikke er veien å gå.

Hun har tidligere uttalt at hun vil være med på å normalisere kosmetiske inngrep, samtidig som hun også har sagt at kosmetiske inngrep ikke hjelper mot god selvtillit.

Da er det lett å argumentere for og mot, på begge sider. Den tiden syns jeg vi skal spare oss for. Det blir umulig å sette en teip over munnen på Sophie Elise uansett.

Det du som folkevalgt burde være opptatt av, er hvordan vi forbereder barn og unge når de møter sosiale medier for første gang. Der har foreldre, skole og samfunnet et stort ansvar. Dette burde være debatten fremover. I dag ser tusenvis av ungdom til Sophie Elise sine operasjoner og tenker «jeg vil også bli sånn». Kan vi som samfunn jobbe mot at neste generasjons ungdom skal tenke «jeg er glad for at det ikke er meg» Hvordan kan vi få til det? Foruten ansvaret til foreldre, så vil jeg trekke frem politikerne og skolen. Hva med å endelig prioritere mental helse som et fag i skolen? Hva med å gjøre «sosiale medier» til et valgfag på ungdomsskolen for å forsøke å lære elevene mer om hvem som tjener penger på blogginnlegg og hvorfor jenter på 14 år tror at bio oil på magisk vis kan fjerne strekkmerker? Jeg har mange tips, men hva med å spørre ungdommen hvordan de tror vi kan løse dette? Vi voksne overser barn og ungdom sine meninger gang på gang, selv i de saker der det handler om nettopp dem. Kan du som folkevalgt ta med disse spørsmålene videre i debatten?

Leserinnlegget ditt diskuterer to forskjellige områder sånn jeg ser det. Du starter å snakke om et problem, for å så prøve å bytte det ut med et annet. Jonis Josef beskriver du som en «ung somalisk mann», mens Sophie Elise får beskrivelsen «kvinnelig blogger». Forstod aldri poenget med det. Uansett, verden er ikke svart hvitt. Vi trenger ikke å utelukke det ene for å kunne snakke om det andre. Hvis du mener at Jonis Josef sin nyeste produksjon ikke er bra for samfunnet så har du retten på din side til å ta opp det, men kanskje ikke i denne settingen. Det passer seg ikke, og det er et dårlig forsøk på å styre fokuset vekk på alvorligheten rundt denne debatten.

Du skriver at Jonis er på toppen av verden «med selvtillit som ligger som tjukk tåke rundt han». Hvorfor bruker du det i en negativ sammenheng? Ironisk nok er dårlig selvtillit hele problemet til problemstillingen i denne debatten.

Derfor avslutter jeg siste del av dette leserinnlegget med et tips til Jonis Josef.

Hva om du og den tjukke tåka di av selvtillit lager en ny tv serie?

Tittel;

«Jakten på selvtilliten»

Beskrivelse:

Jonis Josef lærer Norges influensere hvordan de får like god selvtillit som han.

Elise Tynning