«Kommer det til å bli hyggelig å oppholde seg i den nye 90 millionersparken, i eksos og veistøv?»

03.07.2019 kl 13:45

I disse dager foregår utgravingen av den gamle kirkegården på Landmannstorget. Det markerer starten på byggingen av ny kollektivterminal og park til estimert 90 millioner bypakkekroner midt i Skien sentrum.

Det er sjelden at kommunale byggeprosjekter holdes innenfor kostnadsrammene, så ingen må bli overrasket om vi ender på godt over 100 millioner kroner.

Byggekostnader er likevel bare en sak. Det som er verre, er at det er vanskelig å se for seg at den nye kollektivterminalen vil fungere, til tross for alle de ekspertene som har vært involvert i planlegging og prosjektering.

Landmannstorget i Skien tar imot 350 rutebussankomster per døgn, og har selvsagt det samme antall avganger. Rundt 250 av ankomstene kommer sydfra, og skal slippe av sine passasjerer i Kongensgate langs det gamle post- og telefonbygget, langs fjellveggen og «Reiersenbygget». Avganger skal håndteres på motsatt side av Kongensgate. Logistikken blir krevende, og kravene til presis avvikling blir helt avgjørende. Ikke en buss må være forsinket. Det vil bli fryktelig trangt om plassen for bussene.

Bortimot ingen av de tusenvis av passasjerer som fraktes inn med bussene skal inn i verken de to byggene eller i fjellveggen, så det kommer til å være et evig renn av folk som krysser Kongensgate til fots - hele dagen. Samtidig skal den samme gaten avvikle både tungtrafikk og personbiltrafikk fra innfartsveg øst i Skien. Det dreier seg om flere tusen biler i døgnet. Det blir farlig for de gående, det blir vanskelig for tungtrafikken, og kaotisk for personbiltrafikken.

For å toppe det hele har planleggerne sørget for at all trafikk som tidligere gikk ned Hoppestadvegen – Mælagata – Liegata – Prinsessegata, nå ledes sammen med all trafikk som kommer fra Rv36 fra Siljan og fra Luksefjellvegen ned Rektor Ørns gate – Kongensgate og rett ned til Landmannstorget. Til det komplette kaos hvor all denne trafikken, sammen med de 250 sydgående bussene skal ned Torggata i Skiens gammel-dagse, trange sentrum og gatenett. De resterende 100 bussene skal ut fra terminalen via Hesselbergsgate. Hvor bussene skal snu, er en gåte.

Kommer det til å bli hyggelig å oppholde seg i den nye 90 millionersparken, i eksos og veistøv og trafikkstøy? Om natta kanskje!

Jeg er sikker på at det prosjektet kommer til å havarere, og vise seg totalt mislykket etter kort tid. Og bli formål for kostbare ombygginger for å forsøke å bøte på problemene med trafikkavviklingen i Skien sentrum.

En alternativ, fornuftig løsning ville kunne se slik ut: I krysset Skistredet – Torggata finner vi laveste nivå på Landmannstorget. Diagonalt over torget, i krysset Hesselbergsgate – Kongensgate finner vi det høyeste. Høydeforskjellen tatt på øyemål er ca. 3,5 meter. Det burde vi utnyttet ved å grave oss inn fra laveste nivå, og laget en innendørs/underjordisk bussterminal med like god plass som på dagens Landmannstorg, og hvor det fremdeles ville blitt plass til å motta turist- og reisebusser. Det er det ingen plass til i den nye løsningen for Landmannstorget. Det nye, åpne andre planet, hvor parken kan anlegges, må anlegges med fri høyde under til bussterminal, på 4,60 meter, og ville da gi plass også til de høyeste bussene, samtidig som det ville løftet parken ca. én meter høyere enn nivået oppe ved dagens Kongensgate. Det ville gi en park der folk kunne trives, med bedre lys- og lydforhold, og med et langt bedre miljø å oppholde seg i.

Den løsning som er vedtatt og nå skal bygges, er helt avhengig av at Skiens folketall, og behovet for busstransport holdes nede på tilnærmet det nivå vi har i dag. Den løsningen som er valgt av flertallet i Skien bystyre er ikke fremtidsrettet, gir ikke muligheter for økning i trafikken med kollektivtransport og sikter egentlig mot et Skien på fremtidig sparebluss og stagnasjon.

Politikerne finne en løsning på hvordan de skal unngå å få all den trafikken jeg viser til her, ned i byens sentrum. Løsningen ligger der, men posisjonen vil ikke snakke om den. Det er likevel opplagt at vi må få Århusbrua som del av en ytre ringvei nord og vest for Skien sentrum. Både brua og forbindelsesveiene må flyttes 400 meter nordover slik at vi kan bygge tuneller i fjell i stedet for «miljøtuneller» som det legges opp til med dagens opplegg. Det ville gi en innsparing på kr. 140.000 per løpemeter på tofelts vei, kr. 280.000 per løpemeter på firefelts vei.

Fremdeles vil en løsning med autonome tiseters busser være en mer fremtidsrettet og realistisk løsning enn «togstopp i fjell» som omtrent alle partier ivrer for. Den løsningen er i utgangspunktet dødfødt og gammeldags.

Noen mener nok jeg har forlest meg på science fiction og Donald Duck. Men så har løsningen med autonome små busser av type EV10 vært prøvd i trafikk både i Oslo, på Kongsberg, i Stavanger og i Bergen. De er elektriske, går ni timer på én lading, og er et effektivt transportmiddel med lave kostnader både i innkjøp og drift. Løsningen er meget realistisk når norske myndighetene får på plass et moderne lovverk som muliggjør bruk av autonome kjøretøy. Og det vil komme.

Thor Arild Bolstad