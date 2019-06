Nei til fraværsgrensa i ungdomsskolen Mæla ungdomsskole : Mæla ungdomsskole i Skien. (Foto: Arkiv/Illustrasjonsfoto) I 2016 innførte Høyre og FrP-regjeringa fraværsgrensa inn i den videregående skolen. Den nye regelen ble møtt med store protester hos ungdom, lærere og leger. 05.06.2019 kl 11:02

Leserinnlegg

Høyre har sett på innføringa som en suksess, mens lærere og elever har sett på det som ødeleggende for tillitten mellom lærer og elev. Når vi i tillegg ser at elever forfalsker legeerklæringer, bruker de ti prosentene som klippekort til fridager og de som faller ut og rammes hardest er de aller svakeste elevene, da burde varsellampene lyse. Når vi ser på disse konsekvensene, ser vi at fraværsgrensen er altfor streng. Vi må løse problemene som kom da fraværsgrensen ble innført, ikke trekke problemene over hodet på ungdomsskoleelevene også. Vi må sørge for at tillitten mellom lærer og elev kommer tilbake, for det er helt avgjørende i skolen vår.

Istedenfor å utvikle fraværsgrensa, velger flere i Høyre å rette blikket mot å innføre den inn i ungdomsskolen, hvor elevene er veldig sårbare. Undersøkelser viser at fra puberteten og opp øker sannsynligheten for å få depresjon, angst og andre psykiske lidelser betraktelig. Da funker det ikke å tvinge barna våre inn på skolebenken. Grunnskolen skal være der for de, ikke bare for å lære, men for å få venner, sosialisere seg, og for å være en del av et fellesskap. Derfor er det ganske hårreisende at Høyre i det heletatt vurderer å sette disse verdiene på spill, kun for å få statistikkene til å se bedre ut med en bismak av at ungdomsskoleelevene faller fra. Med en fraværsgrense i ungdomskolen vil flere falle ut av den norske skolen, og det før de i det hele tatt har fått startet.

Hva skal konsekvensene av ett høyt fravær bli? Skal barna miste karakterene sine? Må de gå om igjen? Eller skal vi sette feriene deres på spill og innføre sommerskole?

Barn i sårbare situasjoner skal ikke ha samme forventinger som voksene. De skal møtes i skolen med et felleskap, sympati og tillit. Ikke skyhøye krav og mistillit.

Elida Linnea Slettum

Nestleder i AUF i Telemark