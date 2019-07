Petter sine hatter for ny E18 Nytt E18 kryss: Petter Ellefsen påstår i sitt leserinnlegg i Varden 9/7-19 at statens veiselskap Nye Veier AS , et samlet utvalg for miljø og byutvikling (minus MdG) og de 48 andre bystyrerepresentanter i Porsgrunn kommune ikke skjønner bæret og at kun han sitter på sannheten og kunnskapen om hvordan ny E18 og en fremtidig RV36 skal bygges i Porsgrunn. Det er skremmende lesning. 15.07.2019 kl 14:58

Befolkningen på Skjelsvik, Brattås og Heistad skjønner at storsamfunnets interesser veier tungt og at vi kanskje måtte akseptert at Gravaskogen og Lundedalen ble lagt under asfalt med et fullt kryss hvis oppsidene var store. Problemet til Petter Ellefsen og "hele næringslivet i Grenland" er at det ikke finnes gode trafikale oppsider for et fullt kryss på Ås annet enn at "vi trenger en portal som sier Hei" eller at "fullt kryss på Ås er best". Fakta er at et fullt kryss på Ås vil gi lenger kjørevei, man bruker lenger tid og skal man mot Vestfold må man betale 51/103 kroner i bompenger. I mangel på faktiske trafikale oppsider, kommer han så opp med en rekke ankepunkter/påstander, som det hadde vært best om faktisk.no hadde sett på:

Påstand 1 "Nye hovedårer har til oppgave å samle mest mulig trafikk på åren. Der sviker NV løsningen fundamentalt":

Trafikkanalysene viser at et fullt kryss på Ås har nær null effekt på trafikkmengden på ny E18. Trafikkmengde og kjøremønster blir altså identisk på ny E18/dagens E18 og RV36/FV32 med to halve kryss kontra fullt kryss. Påstanden er faktisk helt feil!

Påstand 2: "Sikker infrastruktur er intuitiv og logisk. Der svikter halvkryssløsningen."

Hva er det som svikter med halvkryssløsningen? Er det mange som ikke finner frem til Grenland havn i dag eller som ikke finner veien til Oslo og hvor vil det eventuelt svikte? Hvis han tenker på RV36 så er det to halve kryss i dag. Trafikk mot Oslo svinger til venstre og trafikk mot Kristiansand svinger til høyre i Skjelsvikdalen. Sånn blir det også med ny E18 og to halve kryss. Ikke så vanskelig det vel? Påstanden er faktisk helt feil!

Påstand 3: "De fleste synes å tro at alle som skal innom E18 har Vestfold/Oslo eller Sørlandet som destinasjon. Nei, en vesentlig andel bruker E18 som del av lokalveinettet. "

Dagens E18 blir parallell motorvei (90km/h med 2-3 felt og midtdeler) med ny E18 fra Lanner til Rød (sør for Brattås) og lokaltrafikken vil gå på denne. Fra Rød til Kjørholt er det maksimalt ca 12% av trafikken i 2040 som er «lokal» og skal inn Heistaddalen, resten skal fra/til Bamble. Hvordan dette blir «en vesentlig andel» er vanskelig å skjønne. Påstanden er faktisk helt feil! Uavhengig av kryssløsning må tiltak gjøres for å sikre at flest mulig benytter dagens E18 og ny E18, et fullt kryss på Ås løser ikke dette.

Spørsmål 4 "Uavhengig av hva NV måtte mene er planlegging av ny Rv36 en realitet. Og den blir 4-felt. Hvordan vil man koble 4-felt til 4-felt med et kryss som er 8 km langt? "

Det siste først, hva om man kobler ny (eventuelt 4-felt) RV36 til dagens E18, enten i rundkjøring i Skjelsvikdalen eller på Moheim og så deler man trafikken i to: 2 felt mot Oslo på dagens E18 til Lanner og 2 felt mot Kristiansand på dagens E18 til Rød.

Så det første, planlegging av ny RV36 er i startgropa. Kommunedelplan er forventet i 2020/21 og man håper å få den med i rullering av Nasjonal transportplan for 2022-2033. Ingen politikere i Porsgrunn (minus Ellefsen) eller Skien har fått sagt sitt eller sett noen planer.

Det som har blitt gjennomført av planlegging for RV36 er en idedugnad arrangert av Statens vegvesen (SVV) i mai 2019. Det er påfallende at politiker Petter Ellefsen representerte både Grenland Havn og Vekst i Grenland på ovennevnte idedugnad og talte for 50% av det totale «næringslivet i Grenland» under møtet (de andre var Site Telemark og Grenland næringsforening). Herøya industripark og NHO var invitert, men stilte ikke på møtet. Ingen som representerte lokalbefolkningen var invitert av SVV. At «hele næringslivet vil ha fullt kryss på Ås» ligner mer på at «en samling hatter av Petter Ellefsen» ønsker fullt kryss på Ås. At lobbyisten Ellefsen ansatt i Vekst i Grenland og Grenland havn i tillegg selv kan ende opp med å vedta RV36-saken i bystyret i Porsgrunn gjør saken enda mer spesiell.

For de andre politikerne i Porsgrunn og Skien, som ikke er så "heldig" å ha så mange hatter, blir det idedugnad etter sommerferien. Da kan det jo hende det kommer noen gode ideer som f.eks. å bygge ny RV36 fra Øyekast til dagens E18 på Moheim. Kanskje Nye Veier AS bør få ansvaret med å bygge ny RV36 siden Statens Vegvesen og «hele næringslivet» tilsynelatende ikke ser andre muligheter enn å rasere Heistad?

Påstand 5: «Grenlands næringsstruktur er avhengig av tungtrafikk, selv om mye går på sjø og, forhåpentligvis etterhvert, bane i mange tiår enda. Infrastrukturen bør legge til rette for færre tungkilometer, ikke flere slik NVs forslag gjør».

Hvor mange flere tungkilometer vil en løsning med halvt kryss/kontra fullt kryss gi? Fakta er at fullt kryss på Ås tvinger tungtransporten til å kjøre ca 3 km lenger om de skal mot Oslo fra RV36 (og betale 103 kroner i bompenger). Skal man sørover fra RV36 blir avstanden også kortere. Påstanden er faktisk helt feil!

For at de 48 andre bystyrerepresentantene i Porsgrunn, Nye Veier og befolkningen på Heistad i hele tatt skal vurdere å legge Gravaskogen og Lundedalen under asfalt må næringslivet sette seg inn i fakta i saken og komme opp med faktiske oppsider og ikke kun basere seg på ensidige påstander fra Petter Ellefsen.

Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik,

Hvalsåsen velforening (Brattås),

Skavrakåsen velforening (Grava)