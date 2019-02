«Politiet i Kragerø er opptatt av å ha høy tillit blant befolkningen og er åpen for kritikk» SVARER: Øystein Skottmyr politiinspektør/politistasjonssjef/tjenesteenhetsleder ved Vestmar politistasjonsdistrikt. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse

Politiet i Kragerø er opptatt av å ha høy tillit blant befolkningen og er åpen for kritikk og vil alltid prøve å bli bedre. 14.02.2019 kl 14:06 (Oppdatert 14:09)



Svar på leserinnlegg fra Henriette Jackobine Thoresen.

«Jeg er ganske så forbanna og har helt mistet tilliten til politiet»

Når politiet får inn meldinger om savnede personer, er det mange vanskelige prioriteringer som må tas.

Det første politiet gjør er å innhente mest mulig informasjon fra den som innleverer savnetmeldingen og forsøker å få mest mulig opplysninger omkring omstendighetene

Hvor mye ressurser politiet skal bruke på hver sak vil til tider være en svært vanskelig

vurdering. Noen vil da oppleve at politiet ikke legger like mye trykk på saken som de ønsker.

Så lenge en ikke vet hva som er årsaken til at den savnede er borte, vil politiet måtte gjøre grundige bakgrunnssjekker som f.eks.:

Er det noen grunn til å frykte for den savnedes liv og helse?

Har vedkommende vært savnet tidligere?

Er det noe som tyder på at det kan dreie seg om kriminelle handlinger?

Er det noe som tilsier at den savnede selv har gjort seg utilgjengelig og ikke ønsker å bli funnet?

En av de viktigste oppgavene politiet har i forbindelse med savnede personer er oppfølging av de nærmeste pårørende. Nærstående familie har ofte et sterkt behov for løpende informasjon, og det er viktig å orientere om hva som blir gjort så langt det lar seg gjøre. Det er derfor rutine på at de pårørende får en bestemt kontaktperson i politiet, som de kan ringe ved behov.

I enkelte tilfeller etterlyser politiet savnede personer i mediene, mens i de fleste tilfellene gjør en det ikke. Dersom politiet allikevel velger å offentliggjøre navn eller foto av den savnede, blir dette gjort etter samtale med nærstående familie.

I denne saken har vi jobbet jevnt og trutt og prioritert saken med mannskaper siden savnetmeldingen kom. Vi avhørte flere i hans omgangskrets, hans familie og tips som kom inn ut fra media oppslag etter at politiet etterlyste vitner mm. Det ble gjort undersøkelser på sosiale medier og gjennomført undersøkelser av elektroniske spor.

I denne saken hadde politiet bistand fra Kripos, politihelikopter, politihunder og dykkere. Letemannskaper fra organiserte bistandsorganisasjoner ble satt inn så snart vi fikk inn opplysninger/tips som gjorde at vi hadde områder hvor vi kunne søke/lete etter den savnede.

Politiet bruker den gode og viktige kompetansen som de organiserte bistandsorganisasjonene har, og vi har rutiner for å følge opp disse. (eks Røde Kors, Norske redningshunder)

Det er derfor viktig å være en del av den organiserte virksomheten og jeg anbefaler alle som har tid og ressurser til å bli med i disse organisasjonene og delta i dette viktige arbeidet.

Jeg har stor forståelse for at det er en stor belastning for de som er berørt av dette, alle vil gjerne få et svar på hva som har skjedd.

Øystein Skottmyr

Politiinspektør

Politistasjonssjef/Tjenesteenhetsleder Vestmar politistasjonsdistrikt.