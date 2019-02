Politisk latskap gir ingen omstilling Terje Lien Aasland: Terje Lien Aasland (Foto: ) annonse

Ferske tall fra SSB viser nå en økning i arbeidsforhold. 17.02.2019 kl 09:04

Det er som forventet fordi oljeøkonomien igjen har tatt seg opp slik at investeringer og aktivitet er økt innenfor olje- og gassektoren. Det skal vi selvfølgelig være glade for, men er det grunn til å slå seg til ro med den situasjonen vi har? Absolutt ikke.

I dag investeres det altfor lite i bedrifter som kan ta Norge videre. Både LO og NHO har de siste par årene uttrykt betydelig bekymring over dette. Erna Solberg har snakket mye om behovet for omstilling, men det har skjedd altfor lite for at vi skal stå rustet til å møte framtida på en trygg måte for alle.

Det aller viktigste vi må gjøre, er å redusere vår sårbarhet for svingninger i olje- og gassaktiviteten samtidig som vi forbereder oss på at olje- og gassaktiviteten kommer til å få mindre innflytelse for vår evne til å bære velferdssamfunnet i tida framover.

I dag investeres det for lite i fastlandsøkonomien og i framtidsretta arbeidsplasser. Regjeringens satsing på vekstfremmende skattekutt er totalt mislykket som virkemiddel i en tid hvor omstilling, økte investeringer og nye arbeidsplasser må stå i fokus. Skattekutt til de med mest er svært lite treffsikkert da de rikeste gjerne plasserer pengene passivt istedenfor å sette dem i virksomhet som utvikler fastlandsøkonomien og verdiskapingen. Små forskjeller gir det beste grunnlaget for økt vekst og verdiskaping. Jeg skulle gjerne sette et snev av politisk sult fra de avgjørende statsrådene i regjeringen, fordi det er det som nå trengs. Jeg gjør dessverre ikke det. Når det gjelder omstilling står vi på stedet hvil.

Norge er utvilsomt et land med mange muligheter. Vi er rike på naturressurser som fisk, mineraler, skog og vannkraft. Vi må bruke disse ressursene til å videreutvikle Norge og de mange mulighetene vi har. Ett eksempel er vannkrafta vår. Det burde jo ikke vært noen som helt diskusjon om at vannkrafta først og fremst skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og i tillegg bidra til at fossil energi erstattes med fornybar energi, men den diskusjonen er der. Oljen har gjort oss rike og vil fortsatt bidra til rikdom, men det er viktig at vi fortsatt bruker naturressursene og kapitalen aktivt til å understøtte arbeidsplasser, ny kunnskap og ny teknologi for å trygge verdiskapingen i hele landet.

I Arbeiderpartiet er vi er opptatt av å skape trygghet for arbeidsfolk. Vi vil derfor ha en kompetansereform for læring hele livet slik at arbeidsfolk sikrer seg riktig kompetanse til enhver tid. Vi er også opptatt av at Norge må være et land der vi kan utvikle og teste ut ny teknologi i mye større grad enn hva som er tilfelle nå, noe som igjen kan gi kommersielle resultater og trygge, framtidsretta arbeidsplasser.

Når det går tilsynelatende godt, er det lett å bli litt lat, miste kreativitet og vilje til å satse på framtidas arbeidsplasser og verdiskaping. Arbeiderpartiet vil lete etter nye muligheter som passer inn i vår tid og legger grunnlaget for framtidas trygghet og velferd. Har du en idé, en tanke eller noe du mener vi bør ta med oss videre, setter jeg stor pris på om du tar kontakt: terje.aasland@stortinget.no

Av Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland