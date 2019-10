«Rødvinsløyper» på Fjellet TUR-SJEF: Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, skriver om hyttestandarden. Debatten om hvordan norsk natur skal brukes er viktig, og den går til selve kjernen i DNTs lange historie. Men det som bør være en debatt om hvordan vi skal skal bruke skog og fjell - både jegere og vandrere - blir dessverre ødelagt av de karikaturene som tegnes. 14.10.2019 kl 10:37 (Oppdatert 10:57)



I 151 år har våre medlemsforeninger lagt til rette for at folk kommer seg ut på tur. Vi er en stolt forvalter av den norske friluftstradisjonen, og tror fullt og fast på at man blir glad i naturen ved å bruke den. Debatten om bruk og vern av natur er gammel, og vi har vært en viktig deltaker helt siden foreningens fødsel. Diskusjonen om utviklingen av vårt tilbud - våre hytter, ruter og stier - foregår hver dag i DNT-familien, både sentralt og lokalt.

DNT-nøkkelen passer i døra på drøyt 560 hytter over hele landet. 520 av dem er enkle hytter der man ordner seg selv, de fleste uten strøm og med utedo. 42 av 560 hytter er betjente, med vertskap og matservering. Noen har også vannklosett, men en god del har utedo. Gjestene sover på flermannsrom, de kan dusje i fellesdusj og spiser middagen på langbord sammen med andre fjellvandrere. Fremstillingen av våre betjente anlegg som høyfjellshotell er med andre ord helt feil.

Vi ønsker velkommen debatten om hvordan vi skal bruke skog og fjell på en måte som gir nye generasjoner mulighet til de samme opplevelsene som vi kan ha. Diskusjonen må handle om hvordan vi kan verne sårbare områder mot for mye trafikk. Men den må også handle om hvordan vi kan gjøre friluftslivet tilgjengelig for flere. For norsk natur har plass til både jegeren i steinbua og barnefamilien i køyeseng på Krækkja turisthytte.

