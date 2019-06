Shut the fuck up…. BANNET: Banning i MGP-innslag fikk innsenderen til å reagere. (Foto: NTB/Scanpix) Når den unge artisten kan synge det for barn, så kan vel undertegnede bruke det som overskrift. 03.06.2019 kl 09:58

Leserinnlegg

«Shut the fuck up and get the fuck out» - et refreng i glade toner fra MGP - junior scenen som uttrykker sinne ifølge artisten.

Ekstra stas er det når foreldre ser sine barn dele dette sinne, og synger med for full hals. «Shut the fuck up and get the fuck out».

Inspirasjon er viktig for de minste, og artister som opptrer for barn bør være sitt ansvar bevist. Hvis ikke etablerte voksne artister evner å sette grenser, så bør det i hvert fall hvile et ansvar på ansvarlig arrangør.

NRK forsvarer teksten og har vurdert ordbruken som en viktig del av artistens innslag. At seere reagerer på banneordene er et oppkonstruert problem. Videre sier statskanalen til Aftenposten at det må forventes litt banning på NRK – Super, og at barn må få snakke som de snakker.

Skal vi akseptere mer trøkk og banning på skolen også? Som for eksempel at 10 åringen avslutter stilen sin høyt for klassen med – det var en fucking bra tur – som en viktig del av stilens uttrykk

Skal det styggeste av ordspråket normaliseres og synliggjøres i sang og underholdning for barn og ungdom fordi statskanalen mener det?

Jeg har sett filmer for barn hvor setninger uten banning har blitt oversatt til norsk med banning i underteksten. Sikkert for å forsterke uttrykket. Hvorfor skal vi absolutt introdusere og normalisere banningen for de minste? - De lærer det tidsnok allikevel.

«Arigato motherf****« sang artisten.

Det er ikke greit, og hører ikke hjemme i underholdning for barn.

Ole Kristian Rønningen