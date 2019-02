Skolekutt – som bestilt! Terje Riis-Johansen: Terje Riis-Johansen. (Foto: Joakim Enger) annonse

Fylkesopplæringssjefen i Telemark varslet nylig at det er for lite penger til å drifte Telemarksskolene de neste årene. Rektorer ved ulike skoler sier det samme. Dette er svært alvorlig, men dessverre ikke overraskende 23.02.2019 kl 08:07

Leserbrev

6 desember 2017 vedtok Arbeiderpartiet, KrF og SV å bruke over 375 millioner kroner mer enn det Rådmannen hadde foreslått for de kommende årenes fylkesbudsjetter. Pengene ble bevilget til fornuftige og gode tiltak. Nye skolebygg i Porsgrunn og Bamble er isolert sett bra. Det samme er intensjonene bak prosjektet «Vei i vellinga». Noe av de økte utgiftene får fylkeskommunen og refundert, blant annet knyttet til merverdiavgift. Problemet er at Telemark Fylkeskommune allerede før dette vedtaket lå i Norgestoppen i lånegjeld. Dette som følge av at Telemark Fylkeskommune de siste årene har investert svært mye i skolebygg, nå sist med nye Skien Videregående skole.

Konsekvensene av disse vedtakene er at renteutgiftene til Telemark Fylkeskommune i løpet av 5 år nå øker med 100 millioner kr – i året! Det er et ekstremt høyt tall og tilsvarer driften av om lag 70 skoleklasser. Senterpartiet har advart sterkt mot nå å bruke enda mer penger på nye bygg. Rett og slett fordi det betyr kutt andre steder. Det betyr færre lærere. Det betyr mindre penger til maling av vegger, kjøp av skolepulter og bytting av gamle vinduer. Våre advarsler ble ikke lyttet til. Det er synd, for selv om det er morsomt å bygge nytt og å klippe snorer, så kan prisen bli for høy. Når elever om noen år sitter i sitt nye fine klasserom og venter på vikarlæreren som ikke kommer på grunn av budsjettkutt, så har den blitt nettopp det!

Terje Riis-Johansen

Fylkesordførerkandidat, Senterpartiet