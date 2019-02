Takk til Nav, Helfo og det kommunale helse- og sosialvesenet, Takker: Bjørn Erik Kristiansen takker NAV, Helfo og det kommunale helse- og sosialapparatet for all støtte. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse

Takk til Nav, Helfo og det kommunale helse- og sosialvesenet, skriver Bjørn Erik Kristiansen i dette leserbrevet. 25.02.2019 kl 15:43 (Oppdatert 16:18)

Leserbrev

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er kommet i en situasjon med mange plager både mentalt og fysisk. Jeg var vant til å være fysisk aktiv med padling, skigåing, og sykling som daglige aktiviteter. Jeg var instruktør i lokal seilforening i seilbrett. Diagnosen Parkinson passet meg derfor så dårlig som det går an. Jeg trodde at livet var over.

Men så bestemte jeg meg for å kjempe imot og bestilte meg en tur til Hawaii for å lære meg å surfe og å kite. Jeg ville ikke bli hindret fysisk! Med god hjelp av Nav og Helfo har jeg greid å opprettholde mine fysiske forutsetninger så langt det er mulig, selv om jeg i det daglige selvfølgelig er mye plaget og må ta mange ulike medisiner som også har sine bivirkninger, har jeg også korte og lange perioder der jeg føler lykke og tilfredshet og der jeg føler sykdommen ikke får ta styringen over livet mitt.

Når man er syk med ulike former for fysiske og psykiske smerter er det ikke nødvendigvis de store linjene man fokuserer på. Spørsmål rundt meningen med liv og død er ikke det som ligger fremst i det daglige. En slik diskusjon og samtale må man på en måte avklare ferdig før de de daglige plagene kommer i fokus og stjeler oppmerksomheten.Stemmeproblemer på grunn av Parkinson, motorisk treghet, kramper og vannlatingsbesvær, balanseproblemer, mareritt, og økt glemsomhet er vanlige Parkinson-plager som jeg har kjent på kroppen.

Da jeg før jul fikk kreftdiagnosen kom Parkinsonproblemene i bakgrunnen. I stedet ble det vannlatingsbesvær, smertefulle infeksjoner på grunn av permanent innlagt urin kateter og obstipasjon og treg mage.

I går fikk jeg tilbrakt en dag på tur ut til sjøen ved Langesund med to døtre og fire barnebarn. Været var surt og kaldt med snø på bakken. Vi greide etter store anstrengelser å få fyrt opp et bål i skogen, og kunne grille (brenne!) pølser over. Barna hadde ikke gjort dette så ofte tidligere, men jobbet med iver og glede etter å samle nok bark til å få tent opp bålet. Vi hadde en kjempefin dag sammen Jeg følte en stor tilfredsstillelse over at jeg i min situasjon skulle få oppleve en slik dag og en tilværelse uten smerter og plager som stjeler alle oppmerksomhet.

Viktige faktorer for et godt liv med kronisk og alvorlig sykdom er gode venner og familie som viser godhet og stiller opp for en. Og det norske helsevesen, fra den kommunale fastlegesystemet til spesialisthelsetjenesten som stiller all sin kompetanse opp for meg for diagnostikk, behandling og lindring ved sykdom.

Men med dette innlegget ønsker jeg å takke noen institusjoner som nærmest på daglig basis, blir skjelt ut for manglende vilje og evne til å støtte mennesker som har fått vansker med å klare de daglige gjøremål. Min erfaring er at Nav/Helfo er sterkt fokusert på nettopp slike oppgaver og at takket være deres hjelp og støtte har det vært mulig for meg å redusere mange av de daglige plagene som forsurer tilværelsen min. Jeg føler rett og slett at disse institusjonene ser meg og mine behov og vil meg vel.

Både Nav, Helfo og de kommunale sosial og helseinstitusjonene har sterkt bidratt til å jevne ut den vegen jeg skal gå og dermed endret min tilværelse fra noe som kunne vært svært dårlig til å bli en tilværelse der jeg kan ha gode perioder med lykke og frihet fra smerter og andre plager.

Jeg trengte en kommunal tilrettelagt bolig, i løpet av noen få måneder ble jeg tilbudt en stor og lys leilighet. Jeg fikk behov for halv uføretrygd etter å ha vært i arbeide noen år med Parkinson sykdom, en positiv innvilgelse tok kort tid.

Jeg har fått innvilget flere opphold på Ringen rehabiliteringssenter for opptrening ved Parkinson sykdom med spesialutdannede fysioterapeuter og med mulighet for sosial kontakt med andre pasienter i samme situasjon.

Jeg trengte en sykehusseng og en rullator hjemme, som kom bare etter noen uker. Søknad om støtte til ombygging av dusjkabinett til veggmontert dusjanlegg ble ekspeditt innvilget. Søknad om nytt dusjanlegg så jeg kan sitte og dusje ble innvilget raskt. Det samme ble søknad om tilskudd til hodeplagg/parykk på grunn av cellegiftbetinget håravfall.

Også søknad om tildeling av trehjulssykkel med elektromotor og med piggdekk for vinterkjøring ble raskt og positivt behandlet. Da jeg i seks uker måtte gå med urinkateter og urinpose festet rundt ankelen kom de kommunale hjemmehjelperne på besøk to ganger per dag og tømte posene for meg. Etter å ha fjernet kateteret nøyer hjemmesykepleierne seg med ett besøk hver kveld. Mellom åtte og ni hver kveld ringer det på døra, og en blid hjemmesykepleier stikker hodet inn og spør om jeg trenger hjelp og om hvordan jeg har det. Mange av dem har også tid til en samtale og oppmuntrer ofte med å si, «så sprek du ser ut i kveld». Det skal ikke mere til.

Samlet sett har støtten fra det statlige og kommunale hjelpeapparatet gjort hverdagen min så god som det er mulig. I tillegg til å gå turer har jeg fremdeles evnen til å stå på seilbrett, og skate i mitt 69. år, jeg var på snowboard senest i fjor, og håper å kunne komme i bakken også i år før snøen forsvinner.

Sist uke da det var fint skiføre på jordene rundt der jeg bor, kjøpte jeg på trass nye felleski og fikk meg en kort, men flott skitur. Lykke! Jeg følte meg som en Petter Northug.

Og så selvfølgelig det norske systemet med gratis medisiner og hjelpestoffer som absorberende bukse ved urinveislekkasje er med på å gjøre sykdommene jeg har mindre plagsomme.

Takk til NAV, Helfo og det kommunale helse- og sosialapparatet for alle støtte og det gode liv dere har lagt til rette for.

Bjørn Erik Kristiansen