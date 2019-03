«Vi har mye å være stolte av på 8. mars, men likevel er vi ikke i mål» 8. mars: (Foto: Fredrik Pedersen) annonse

I dag er det 8. mars. En dag de fleste av oss først og fremst ser på som en kampdag, men og en festdag. Vi feirer de som har kjempet kampene før oss - og vunnet, og vi markerer nye kamper mot urettferdighet, trakassering og skjevfordeling i samfunnet vårt 08.03.2019 kl 10:30 (Oppdatert 10:32)

Leserbrev

Vi har mye å være stolte av på 8. mars i et av verdens mest likestilte land, men likevel er vi ikke i mål. Gjennom historien har feminister før oss kjempet for at Norge i dag er et av verdens mest likestilte land. Men selv om forskjellen mellom kvinner og menn minker, har vi enda en lang vei å gå.

Det er ikke tilfeldig at Norge er blant verdens mest likestilte land. Den norske modellen er kjempet frem av kvinner som organiserte seg og som sto på kravene om at alle skal ha like muligheter og rettigheter. Det kunne vært annerledes, og nettopp derfor feirer vi kvinnene som var modige og gikk foran. Også derfor er vi i dag klare for de nye kampene for et likestilt samfunn.

Høyre og FrP-regjeringa har satt likestillingen i revers. Etter 5 år med H/FrP-regjeringa har de satt rekord i å utfordre kvinners rett til selvbestemmelse. Under årets 8.mars-markering må vi igjen stå på barrikadene for kvinners reproduktive rettigheter og kvinners rett til å bestemme over egen kropp, liv og helse.

8. mars 2014 tok rekordmange til gatene for å vise at vi ikke aksepterte Høyre/FrP-regjeringas forsøk på å innskrenke kvinners rettigheter. I år har regjeringa nok en gang lagt kvinners rett til selvbestemmelse på forhandlingsbordet. Igjen skal vi ta til gatene og sende en klar melding til Erna Solberg og co: våre rettigheter er ikke oppe til forhandling! Klarer vi en rekordprotest mot regjeringa, så klarer vi to.

Emma Li Hu Humlegård,

Likestilling- og inkluderingsansvarlig i AUF i Telemark