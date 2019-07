«Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for at de klarer å få til noe helt genialt i Skien» Boeing 737: Dette bildet er tatt fire uker før MSG Productions fikk sitt eget fly til Geiteryggen. Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) og ordfører Hedda Foss Five (Ap) her får demonstrert av gründer Svein Gunnar Mæland på Skien Lufthavn. (Foto: Tore Øyvind Moen/Arkiv) Jeg støtter fullt ut flertallet i Skien Næringsfond, og mener det er både riktig og viktig at fonds, som har som formål og gi risikolån til innovative selskaper som igjen skaper mange lokale arbeidsplasser, tør å satse og bidra. 12.07.2019 kl 11:17

Jeg har fulgt MSG Production omtrent helt fra starten, og er kraftig imponert over både ideen og gründeren, som startet med kapital fra venner og familie i Bø/Seljord-området, og som siden har utviklet et selskap som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.



Ja, det har vært og kommer til å bli utfordringer, feilvurderinger og nedturer.



Men samtidig ser vi et lokalt selskap, nå etablert på gamle Skien Flyplass Geiteryggen, som har ansatt rundt 20 mennesker, som skaper verdier og aktivitet, som har fått et av Norgeshistoriens største støttebidrag fra EU, som hver eneste måned tiltrekker seg delegasjoner fra ulike land i verden, og ikke minst, som har skapt en fly-vaskemaskin, som vil kunne gi et enormt positivt bidrag til klima og miljøsaken internasjonalt.



Den første signaturen og det første salget burde selvfølgelig skjedd på norsk jord.

Det er egentlig skikkelig trist at verken Avinor, ingen sterkt subsidierte norske flyplasser eller det øvrige norske virkemiddelapparatet har bidratt mer for å sørge for at verdensledende norsk innovasjon får sitt gjennombrudd på norsk jord.



Jeg vet ikke hvor mange møter og samtaler MSG sitt styre og ledelse, undertegnede og andre støttespillere fra det politiske Skien og Telemark har hatt med norske stortingspolitikere, politiske partier med ulike farger, statsminister, Avinor, og mange flere, de siste tre årene.



Alle er applauderende og rosende, men ingenting mer skjer.



Det sier muligens sitt om hvordan Norge løfter fram og utvikler egne gründere og innovative, kapitalkrevende ideer på dette nivået.



Trist.



Vi snakker varmt om viktigheten av å bidra til å redusere de enorme klimautfordringene, men hvordan hjelpes de store ideene fram? Jeg er derfor stolt og glad for støtten både Skien Næringsfond, Telemark Utviklingsfond og andre mindre lokale og nasjonale aktører har gitt. De og vi gjør det vi kan og skal for å få fram viktig, lokal og bærekraftig næringsutvikling.



Så har vi ingen garantier for at MSG klarer å lykkes i et verdensmarked som er fullt av pengesterke kapitalinteresser og mye annet.



Men vi skal i alle fall gjøre det vi kan for at de klarer å få til noe helt genialt og revolusjonerende, i lille Skien, Telemark og Norge.



Hedda Foss Five

Ordfører i Skien (AP)