Hvorfor er ledelsen så ofte» fredet» når det kommer til nedskjæringer?

Mens det i Porsgrunn kommune jobbes for å «se på det høye sykefraværet» rapporterer nå Nina Lund fra Fagforbundet om at det var 33 ansatte borte fra arbeid i palmehelga i en og samme institusjon.

Fagforbundet rapporterer at sykefraværet i hjemmetjenesten i Porsgrunn i januar var helt oppe i 20 prosent. Totalt måtte helse leie inn 4.610 ekstra hoder i løpet av januar 2024, og sånn fortsetter tallene i en skremmende galopp.

Pengene bare renner ut på grunn av høyt sykefravær. Det går utover alle grupper: barn, syke, eldre og så videre - og vi skal spare penger?

Ærlig talt folkens, her trengs det en skikkelig skjerpings!

Her har vi tydeligvis et alvorlig ledelsesproblem. Porsgrunn kommune har blitt åreforkalket. Inngrodd i gamle systemer. Ledelsen svikter totalt. Det er tydelig at folk gruer seg for å gå på jobb på grunn av mistrivsel. De vil ikke være der.

Hva med å herme etter de som virkelig har klart å få bukt med problemet? Se på Roland bofellesskap som har klart å gjøre fravær til unntaket av regelen. De har gått fra 12 prosent sykefravær til nesten 0. Her har ledelsen i samarbeid med en dyktig IA-rådgiver fra Nav, klart å få tilbake arbeidslyst, trivsel og samholdet på arbeidsplassen ved å tørre og være tydelig, kalle en spade en spade.

De har fått de ansatte til å være åpen og ærlig om årsaken til høyt fravær og sammen har de laget såkalte husregler i fellesskap. Raushet, åpenhet, tydelige rolleavklaringer, innarbeiding av god tilbakemeldingskultur med mer. Dette har de selv klar i sammen med sin avdelingsleder og en Nav-rådgiver.

Dette viser at det går an, men vi må tørre å stille de ubehagelige spørsmålene når det gjelder sykefravær. Er ledelsen redd for å stille slike ubehagelige spørsmål fordi de frykter at det kan slå tilbake på dem?

Vi har dessverre alt for mange utydelige og konfliktskye ledere som bare lar humla suse. Resultatet blir at de ansatte gir opp håpet om forandring. Har vi for mange unødvendige ledd i form av virksomhetsledere som sitter i hver sin etasje med millionlønn og mottar rapportering fra avdelingsledere som både kartlegger, utfører og håndhever?

Kan ikke avdelingsledere rapportere direkte inn til øverste ledd? Systemet i dag fungerer meget dårlig. Hvorfor er det så mye lettere å kvitte seg med for eksempel aktivitører som faktisk kommer på jobb og bidrar til en mer meningsfull hverdag for de som er i siste fase av livet, enn det er å kvitte seg med virksomhetsledere som tydelig ikke får de ansatte til hverken å trives eller komme på jobb?

Hvorfor er ledelsen så ofte» fredet» når det kommer til nedskjæringer?

Kanskje vi bør innføre karensdager igjen, det er for lett å være borte fra jobben fordi en føler seg litt pjusk. Er man syk skal man selvfølgelig være det med god samvittighet, men terskelen for å være borte fra jobb er blitt for lav.

Undersøkelser viser at Norge har verdens høyeste sykefravær, i et av verdens rikeste land? Forstå det den som vil, men noe må i hvert fall gjøres og det må vi sammen klare i Porsgrunn.

Vi må tørre å tenke nytt. Vi må begynne vårrengjøringa nå! Ellers kommer dette til å ødelegge kommunen vår.

Ann-Kristin Delingsrud Amlie INP Porsgrunn