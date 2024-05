Tirsdag den 14. mai arrangerer Næringsforeningen i Siljan med hjelp fra advokatfirmaet Selmer et såkalt åpent møte om vind-sol og vannkraft. Såkalt åpent fordi er du fra kommuner utenom Siljan, eller Motvind Telemark, er du ikke velkommen.

Jeg vet ikke konkret hvilke områder Fritzøe Energi og Hydro Rein ønsker å bygge ut, men det er naturligvis toppene det blåser mest på fortsatt. Det vil si at de fantastiske turområdene på Grorud, Viddaseter og Skrim med flere er i fare. Skulle de nevnte selskaper nå fram, er veien kort for Løvenskiold å prøve seg på naboheiene i Skien om få år.

Fritzøe Energi og Hydro Rein luftet for øvrig utbyggingsplaner i Varden den 14.3. 2024, hvor det ble påpekt at prosjektene var i en tidlig fase. At det allerede nå skal arrangeres folkemøte med hjelp av advokater, tyder helst på det motsatte. Det blåser en vindkraft-bølge over store deler av landet for tiden. Ifølge Europower er et tresifret antall prosjekter nå på beddingen. Og først til (vind)mølla, kan fortsatt først få malt.

Konsesjonsgiver NVE vil antageligvis prioritere de store og mest seriøse prosjektene først. Og sentrale myndigheter føler nok pusten fra et nærmest desperat kraftkrevende EU i nakken. Høringen på Fornybardirektivet som ble forsøkt trykket igjennom på rekordtid i vinter, er et godt eksempel på det. Går dette igjennom vil i praksis veien ligge åpen for en ødeleggelse av norsk natur vi kanskje aldri har sett maken til.

Næringsinteresser både i Siljan og Grenland trenger naturligvis kraft, men det var å håpe på at naiviteten rundt hvem som vil ha glede av denne utbyggingen, snart ebbet ut. Det er ikke som i gamle dager da kommunene kunne øremerke kraftproduksjon, og opprette langsiktige prisgunstige avtaler. Forskning viser at man tvert imot kan risikere gjennomsnittlig høyere, og mer variable priser dersom enda mer ustabil vindkraft skal legges ut på nettet.

NVE og Statskraft slo fast i Nettavisen 9. 5. 2023 at Norge allerede har for mye vindkraft. Hele strømnettet og leveringsstabiliteten står i fare dersom ikke tilnærmet like mye kraft i form av de kjente stabile kraftformene er i umiddelbar reserve. Åpent spørsmål til Fritzøe Energi og Hydro Rein; hvor tar dere den stabile balansekraften i fra?

Enn så lenge har kommunene i landet en slags vetorett på å stanse prosjekter i konsesjonsbehandlingen. Ved å si nei til utbygging ved behandling av reguleringsplaner, skal normalt søknadene stoppes. Men dette kan være en svært krevende øvelse. Ikke lett å stå imot når store grunneiere, og utbyggere pøser på med argumenter for det grønne skiftet. Og dommedagsprofetier dersom ikke vindkraft bygges ut raskt.

Store angivelige skatteinntekter skal sukre det lille det måtte være av motforestillinger. Det er derfor svært viktig at alle innbyggere og hytteeiere i Siljan, samt nabokommuner, gir klar beskjed til lokale politikere at dette vil vi ikke ha. Ikke nå, og ikke for all framtid. Det er også svært viktig å støtte organisasjoner som Motvind Norge, og partier som er erklærte motstandere av vindkraft!