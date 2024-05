For industrien i Grenland er det viktig at politikken sier ja til dette.

Det handler først og fremst om å sikre gode og langsiktige rammevilkår for lønnsom industrivirksomhet, men også om nødvendigheten av å kutte klimautslipp og utvikle attraktive byer. Det siste er ikke minst viktig for å få de flinkeste folka til å velge Grenland.

Dagens vegnett i Grenland har betydelige utfordringer. Å kjøre tusenvis av trailere gjennom boligområder og trafikkerte bygater er verken trafikksikkert eller effektivt.

Tiden transportørene tilbringer i kø koster bedriftene dyrt, og svekker byområdets konkurransekraft. Dette reduserer bedriftenes lønnsomhet, og vil på sikt gi færre jobbmuligheter for regionens innbyggere. Utfordringene i vegnettet må derfor løses.

Med dagens kommuneøkonomi og stadige kutt i statlige bevilgninger er det vanskelig å se for seg hvordan dette skal skje uten bidrag fra en bypakke.

Vårt behov er å øke fremkommelighet i trafikken for de som er avhengige av å komme frem. Bompenger som finansiering er upopulært, men fører til at vi kjører mindre.

Statens Vegvesen har vist at hvis vi fjerner bommene vil trafikken øke med opp mot 20 prosent fram mot 2030. Dette vil alene bety mer tid i kø for alle. For industrien og transportnæring vil dette i tillegg til dårligere luftkvalitet og økte klimautslipp også gi dårligere inntjening.

Industrien i Grenland er derfor svært opptatt av at politikken i Grenland sier ja til å videreføre Bypakke Grenland med nye 10 år.