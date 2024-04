Det må jeg si er strålende jobba og herlig å ta med seg inn i påskekosen.

Nå er det forutsigbarhet i prosjektet i og med det ligger inne en finansiering på 2,9 milliarder. Dette har, ikke minst industrien på Notodden og videre langs veien virkelig ønska seg, nå vet de at veien kommer! Så kunne vi ønske at prosjektet starta i den første seksårsperioden, likevel ligger vi svært klar for å kunne starte opp tidlig i den andre seksårsperioden.

Jeg er glad, dette forteller at E-134 er den viktigste øst- vest forbindelsen og at vårt; Saggrenda- Elgsjø prosjekt også er den tredje mest økonomiske samfunnsutnyttelsen av alle vegprosjekt i Norge, har ført til denne realismen.

Herlig var det å høre begeistra topp-representanter for Kongsberg Gruppen, fredag før påske, være svært letta over at veien nå kommer!

Hele transportkomiteen på Stortinget var på Notodden den 11. mars og jeg ble da spurt konkret fra leder av komiteen, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hva Notodden tenker seg av standard. Av utredning fra Statens Vegvesen var det smal firefelts som de hadde prosjektert med på denne 15 kilometers strekningen.

Jeg uttrykte at man ikke bør gå bort fra denne satsingen, da det også ble nevnt i samme møte, at når man går inn i ny mark vil avtrykket av areal, om det er to til tre felts veg eller en smal firefelts trolig ikke bli den store forskjell i arealutnyttelse.

Jeg regner med vi vil få tydelige tall på ulike modeller i tiden framover. Vi må alltid tenke sikkerhet, og denne strekningen som eksisterer i dag med 70 kilometers grense har fortsatt vist seg å være svært ulykkes basert.

Jone Blikra (Ap) i transportkomiteen (fra Kragerø) har vært og er en god støttespiller for E-134 nå i denne spennende perioden. Klart han og vår lokale stortingsrepresentant, Åslaug Sem- Jacobsen har jubla!

Solid er ikke bare den store politiske enigheten om at vi støtter denne veien lokalt og regionalt, men at vi har en tverrpolitisk enighet på Stortinget, slik opplever jeg det fra min rolle som ordfører.

Jeg håper at vi i Notodden fortsatt kan bidra med konstruktive løsninger for utviklingen og legge til rette for at vi også kan ta føringen for den framtidige «riggen» som skal opp med brakker og det krever av infrastruktur. Dette var mitt forrige kommunestyre svært opptatt av og det skal vi nå følge opp. Vi må vise at vi har egna område som er svært aktuelle for slik en arbeidsrigg.

For videre utvikling av Notodden, og hele vår region, var denne beslutningen ytterst viktig. Jeg er stolt over at vi er på denne lista. Så får vi drøfte videre prosess i de politiske fora og fortsette suksessen fra perioden 2015-2019, hvor Telemark fylke med den gang som nå, fylkesordfører Sven Tore Løkslid i front, etablerte en plan som etter hvert ble kalt «Veiplan for fred».

Den er en del av grunnlaget for dagens suksess. Uenighet om diverse løsninger bør vi kunne diskutere i de fora det er naturlig og her ønsker jeg en felles strategi for veien videre, av oss politikere lokalt og regionalt. Nå er ikke tiden for å drøfte detaljer i media, men virkelig brette opp ermene og ha de gode lokale, regionale diskusjonene på de politiske arenaene som er naturlige for denne utbyggingen.

Gratulere til alle som har jobbet for veien og jeg takker spesielt også de lokale bedrifter som har snakket dette prosjektet opp, på inn og utpust, til våre politikere og ikke minst lokale Telen avis og fylkets aviser.

Og selvfølgelig takk til samferdselsminister, Jon- Ivar Nygård (Ap), som la frem dette prosjektet, som et av de viktige for landet i denne NTP-perioden!