De siste 20 årene har statistikk fra Utdanningsforbundet vist at omtrent 30 prosent av elever ikke fullfører videregående opplæring. Det vil si at hvis du går i en klasse med 20 elever, så vil 6 av klassekameratene dine ikke fullføre videregående.

Disse tallene er alt for høye, så jeg synes det er på tide at politikerne i fylkeskommunen vår gjør noen tiltak.

Det finnes mange årsaker til at tallene er så høye, og en av grunnene mener jeg kan være en dominoeffekt som starter med lite næring og dårlig konsentrasjon. Selvsagt er ikke mat alene løsningen på alle problemer, men det er i alle fall klart at uten mat og drikke, duger helten ikke! Selv de smarteste og ivrigste strever med konsentrasjon uten mat i magen. Det er grunnleggende. Det er på tide å ta tyren ved hornene. Gi ungdommen drivstoff!

Gratis skolemat vil gi bedre fokus og utholdenhet. Mange elever, inkludert meg selv, har dårlig tid på morgenen, noe som fører til at vi ikke alltid rekker å smøre oss niste eller spise frokost. På Porsgrunn videregående skole har vi fått et tilbud om gratis grøt på starten av dagen. Dette tilbudet har vært en stor suksess, og det er mange som benytter seg av det.

Men når det kommer til lunsjen, så er det kun en utvei hvis jeg ikke har med niste, og det er å kjøpe meg mat. Det er her jeg støter på problemer. Hvis jeg ønsker en sunn og næringsrik lunsj som holder ut dagen, så må jeg ut med ganske mange kroner. Da er det veldig enkelt å gå over til butikken og velge et av de billigere, men også usunne, alternativene, som for eksempel en pakke med boller.

Gratis skolemat kan løse dette problemet. Da får elever i seg god og næringsrik mat som holder ut dagen, noe som kan forbedre konsentrasjonsevnen til elever, som igjen kan hjelpe med å gi bedre resultater på skolen.

Gratis skolemat vil føre til mindre sosiale forskjeller. Selv om vi lever i et av verdens rikeste land, så finnes det fortsatt folk som ikke har like god råd som andre. Mange sliter også med litt strammere økonomi på grunn av de økende rentene. Hvis alle får gratis mat på skolen, så vil ikke økonomien hjemme være med på å påvirke elevers resultater på skolen. Den norske offentlige skole er kjent for å ha like muligheter for alle, så forslaget om gratis skolemat går innenfor skolens prinsipper.

Gratis skolemat vil føre til økt trivsel. Det er allmenn kunnskap at god trivsel på skolen er avgjørende for en fullført og bestått skolegang. Men hvis vi går rundt sultne på skolen, så vil trivselen automatisk synke.

Jeg, som mange andre ungdommer, kan bli ganske sliten og gretten hvis jeg ikke får i meg nok mat, og dette vil naturligvis ha en negativ effekt på trivselen og det sosiale miljøet på skolen. Hvis man har det bra på skolen, så blir humøret mye bedre, og det gjør det enklere å følge med i timen.

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.