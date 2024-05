I Varden for 14 mai hadde arkitekt Jostein Øygarden-Akses, styreleder i Telemark arkitektforening, et tankevekkende innlegg under tittelen" Skien by og sentrum er ikke attraktivt", Aksnes trakk også frem byens historiske arv og plassering langs elven.

Dessverre så tror jeg at Gundersen-Aksnes har rett i artikkelen.

Jeg tror at vi rett og slett må kalle en spade for en spade og innse at Skien sentrum slik det var tidligere, aldri vil bli det samme.

Dette vedvarte helt til Herkules kjøpesenter startet sin virksomhet utenfor Skien sentrum. Siden kom det flere og med dette ble handelsnæringen i sentrum nærmest punktert.

Vi må skape vårt eget nye sentrum, det må bli konklusjonen på dette relatert til utviklingen av Skien som sådan. Skien går mot 700 års jubileum som by og det er noe som styrker byens identitet og som er med på å skape intimitet og attraktivitet. Her må det satses skikkelig.

Vår fantastiske kirke ser man fra alle kanter når man kommer inn til byen, nå er den nyrehabilitert og kan ta mot alle som ønsker å besøke vår flotte katedral. Litt næringsvirksomhet er det dog i Skien sentrum, vi har spesialbutikkene Sondresen jernvarehandel, Blomquist lamper og hvitevare, Lyng og Løberg, rørleggere, Amundsen Sko og Opsahl urmaker, nede i sentrum har vi urmaker Skorve og Jensen med sin hvitevare.

I tillegg er det flere gode og spesielle klesbutikker spredt omkring, her er så absolutt mulig å handle på tross av at de fleste næringer har flyttet ut fra sentrum. Skien har også en mengde flotte murbygninger, man er ikke murbyen for ingenting. Nevnes må Skien rådhus, byens flotteste bygning, det rosaglade Høyers hotell med sin spesiell historie, vi har Borgengården og ikke minst, Norges Bankbygningen.

Alle disse byggene skaper jo en god og trivelig atmosfære og gjør det hyggelig å gå i byen.

Festiviteten er en spesiell og nydelig bygning med sin historie, den står i disse dager for salg og jeg skulle ønske at Skien kommune kjøpte den tilbake for å få teaterscenen tilbake til sentrum.

I sentrum har vi Ibsenparken, en grønn perle midt i byen, en grønn perle er også Lie kirkegård oppe på Lie. Vil man oppleve blomstereventyret sommeren gjennom, er det bare å bruke Ibsentrappen opp til Brekkeparken.

Ikke minst har man i Skien i dag et stort kulturhus, Ibsenhuset, hvor man kan oppleve alle former for kultur året gjennom, om noen få år kommer også det nye Ibsenbiblioteket på plass. Skien blir med dette en stor kulturformidler og får et sentrum med tilbud for enhver smak. Så skulle jeg ønske at gårdeierne oppgraderte bakgårdsrommene og gjorde disse hyggelige og gjerne med litt kafedrift, for noen år siden tok man også i bruk fengselet til kafedrift, gallerier og butikker, det kunne man også gjøre i dag. Skien har i dag mange koselige restauranter og kafeer, her er det opp til folk å bruke disse! En ting er jeg skeptisk til og det er utbyggingen på Tømmerkaia, her kommer det restauranter, kafeer, butikk og annet, jeg er redd for at dette blir et nytt sentrum utenfor byens egentlige sentrum, her må Skien kommune komme inn og styre denne utviklingen. Og Skien By må ta tak.

Til slutt, så må vi ikke misbruke og ødelegge det fantastiske vassdraget vårt, dette må ivaretas på beste måte, vi er priviligerte som har fått dette helt inn til bykjernen.

Skien sentrum har i dag mang kvaliteter og jeg håper at folk gir seg selv den mulighet i å bruke disse.