Vi ønsker å få utredet bybane i Grenland

Per Arne Rennestraum skriver på side 2 i Varden 27/12 om en bypakke som ikke holder mål etter folkets forventninger. Det er særlig den store biltrafikken han fokuserer på. Dette til tross for at billettprisene på bussen nå har et meget akseptabelt nivå, takket være statlige belønningsmidler. Likevel er det få som tar bussen.