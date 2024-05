Jeg har hatt tro på at Kontorbygg AS, Rådmann og kommunen har hatt en dialog om behovet for lokaler i Meierikvartalet.

Kontorbygg og Rådmann trakk seg og Rådmann ønsket ikke videre dialog med utbygger.

Nå må man se hvilken skade dette er for byen og byens ry. Byutvikling er forfeilet, og denne saken er kanskje det siste støtet.

Byens ry ødelegges. Det tar lang tid å bygge opp igjen. Her har man jo friske minner fra 80-tallet og forurensning.

Nå er dette som følge av uoverensstemmelsene, endt som politikk. Sak om plassering av Ibsenbiblioteket er kommet opp igjen, helt utrolig!

Det er bekreftelse på at forutsigbarhet i Skien er totalt manglende. Beliggenhet er bestemt og det bør man stå fast ved. Ikke rot med dette. Det skaper bare mer splittelse og det vil undergrave tillit til byen, helt inn til Oslo, til Stortinget. En vaklende ledelse lokalt vil ikke medvirke til støtte sentralt.

Det sies også at «ny kommunal tenkning» er gjeldene. Det kan sammenlignes med å lease (leie).

Vi bygger utbyggernes økonomi, ikke kommunens. Vi har høy gjeld i dag og den vil øke.

Ved Ibsenhuset eier man tomta, man kan bruke Ibsenhusets scene og man kan bruke felles vaktmester, felles tjenester og felles bruk av utstyr, lifter og verktøy osv.

Man betaler avdrag til seg selv og bygger verdi.

Et eksempel: Hvis jeg hadde kjøpt et bygg i 1989 da jeg startet forretningen og betalt leie til meg selv hadde jeg eid bygget da jeg avsluttet.

Årene har dessverre vist at det er utbyggerne som har endelige ordet i byggesaker, ikke politikerne.

Nå må vi håpe at et flertall at politikere ser alvoret, slutter å diskutere skyld og samler seg om løsninger for å fremme god byutvikling.

Siden vi flyttet hit i 1980, har det bare gått en vei for byen.

Skien har rike verdier, den rike historien, eksport av brynestein fra Eidsborg og dermed inspirasjon utenfra Europa.

Dag Eilevsson, hans reise med Sigurd Jorsalfar til Jerusalem og Konstantinopel Gimsøy kloster med Dag Eilevssons datter Baugeid. Videre musikklivet, teateret, malekunsten, tekstil tradisjonene, Skiensvassdraget, kanalen og Skiens store mann, Henrik Ibsen, Museet, Brekkeparken og Ibsen Venstøp, Fagforretningene i sentrum og spisestedene.

Ibsenhuset og Kulturkvartalet har mye å by på. En by så rik på verdier! Må man komme utenfra for å se dette?

Hadde man presentert alt dette over noen dager under feiringen av Henrik Ibsen i 2028, hadde man plassert Skien på kartet og gitt byen mulighet for vekst.

Byen har kreftene i dyktige mennesker!