Ansvaret ligger ikke der opposisjonen la til grunn i sist bystyret.

Saken kort oppsummert: Det har aldri vært en politisk bestilling fra Skien kommune og bystyret om at kommunedirektøren skulle finne nye lokaler, saken dreier seg om at Meierikvartalet AS må finne leietakere på et prosjekt etter at en tidligere aktør trakk seg fra sin intensjonsavtale.

Kommunedirektøren er seg bevisst på hva kommuneloven sier om hennes rolle og ansvar, og hva som er bystyrets rolle i denne saken. Det skal vi som folkevalgte være veldig glade for, og i tillegg kunne vi vært godt på vei til KOFA (Klagenemnda for offentlig anskaffelser) - for å komme i konflikt med anskaffelsesregelverket.

Alle er enige om at krateret i sentrum er uheldig, men her må man holde tunga rett i munnen. Det er mange som har en mening i saken, men når opposisjonsleder Bohmann fra AP påstår at vi i posisjonen ikke har engasjement, i sitt leserinnlegg som står på trykk i TA og Varden i forrige uke, så tar han heldigvis feil.

Skien kommune har ikke et juridisk ansvar for tomta i Meierikvartalet, det er det Meierikvartalet AS som har (tre selskaper eier dette sammen). Det som gjør dette vanskelig er at for mange dreier dette seg om sentrumsutvikling, mens for kommunedirektøren har saken handlet om organisering av egen administrasjon innenfor de rammer som er fastsatt av Bystyret.

Dette følger av at kommunedirektøren må følge kommunelovens § 13-1. Den daglige personaloppfølgningen er lagt til kommunedirektøren. De tillitsvalgte har også poengtert at det har vært en god prosess for å finne frem til fremtidsrettede lokaler for administrasjonen. Det blir helt feil å påstå at det er vi i posisjonen som sørger for at Meierikvartalet ikke blir bygget nå. Vi må følge lover og regler.

Jeg er således enig med Bohmann i at det ikke kan se slik ut i Meierikvartalet, det må eierne av tomta ta innover seg, finne en løsning, først og fremst midlertidig, men også sørge for en varig og god løsning.

Jeg registrerer at næringsdrivende og private er misfornøyd med måten kommunen har håndtert dette på. Jeg har en klar forventning om at man tar lærdom av etter denne prosessen, og at det håndteres på best mulig måte. Skien kommune skal være en forutsigbar og profesjonell aktør for private næringsdrivende å forholde seg til.

Jeg forstår ikke argumentet fra Roger Hegland i AP om at bystyrets vedtak vil få negative ringvirkninger i næringslivet i sentrum. Jeg håper og tror at det finnes andre aktører enn kommunen som vil inn i et nytt flott bygg i Skien sentrum. Kontorbygg AS ville uansett fått flere store ledige lokaler å fylle, dersom kommunen hadde flyttet inn i Meierikvartalet.

Derfor har jeg stor tro på at Meierikvartalet AS nå finner en god løsning for gjenoppbygging. Det har jeg full tillit til og tro på, det er der ansvaret ligger juridisk.