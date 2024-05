Det er nok ikke bare enkelt å være kommunepolitiker om dagen. Det ser ut som et evig kappløp om å kutte kostnader og finne innsparinger i en stadig trangere kommuneøkonomi. Da kan det jo virke enklere å stryke en veistubb fra det kommunale kartet enn å se etter andre tiltak. Problemet er bare at disse veiene fører heim til oss som bor her.

Ved å privatisere veien gir man en stor kostnad og arbeid til det som er kommunens største verdi: innbyggerne. Folka som gjør Nome til Nome. Vi som bor på landet har bosatt oss her for en grunn. Vi ønsker plass, ro, rom for dyr og folk, og mer nærhet til naturen. Det å bo landlig er et trekkplaster for Nome. Men også i kriker og kroker trengs det vei.

Alle vi små og store familier som bor langs disse veiene er vanlige folk. Vi er lærere, helsefagarbeidere, bønder, sjukepleiere, småbarnsforeldre og pensjonister. Vi har ikke store økonomiske muskler og en rekke maskiner som kan ordne vedlikehold og utbedring av veiene. Olafur og Victoria på Moen Gård sier en privatisering av veien gir en merkostnad de egentlig ikke har råd til. Det gjelder mange av oss.

Ved å privatisere veiene tar man bort muligheten for mange å bo landlig. Da er det kanskje noen av oss som må flytte – og med det tar med oss både skatteinntekter og arbeidskraft. Og enda verre: ved å privatisere veiene blir Nome en mindre attraktiv kommune å flytte til. Det kan få store konsekvenser i lang tid framover.

Jeg håper kommunen heller vil snu på saken og finne ut hvordan vi kan skape innflytting og inntekter heller enn å kutte kortsiktige kostnader.

Hvordan få flere til å ville bo her? Hvordan spille på den fine naturen og alle mulighetene som finnes i Nome? Og legge til rette for at vi kan bo spredt, satse på utvikling og få til ting i kommunen.

Hvis man vil ha lys i husa som ligger rundt omkring langs kanalen, ved jorder og skog, må kommunen kanskje være villig til å tilrettelegge for at folk har en vei å kjøre på når de skal heim.