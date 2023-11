I forrige uke var jeg i Bergen sammen med en pappa som har to blinde sønner.

Plutselig ringte den ene sønnen og var fortvilet. Han hadde gått seg bort i Oslos mylder av gater. Det var masse veiarbeid i hovedstaden, mange kjente veier var stengt, og all boringa og bråket gjorde at han ikke hørte lyd-signalene som han er helt avhengig av å navigere etter.

«Sett på kamera på mobilen din!», sa pappaen bestemt. «La meg være øynene dine!» Og nesten en halvtime ble jeg vitne til hvordan en pappa, gjennom telefonen og kameraet sitt, loset sønnen sin gjennom Oslos trafikkerte gater. «Høyre! Venstre! Nei, nei. Ikke der. Tilbake! Bra! Dette klarer du!»

Og det klarte han. Han kom fram.

Dette er dataindustri.

Dette er teknologi. Digitalisering. Verdens raskest voksende industri som vi har gjort oss helt avhengig av, og som betyr enormt mye. Og som har gitt oss muligheter som i eksempelet mitt. En pappa som står i et fiskenaust på Sotra i Bergen og loser sin blinde sønn gjennom gatene i Oslo.

Vi må slutte å fordumme dataindustrien og datasentrene.

Og vi må slutte å sette livsviktig og samfunnsmessig svært viktig industri opp mot hverandre.

Visste dere at Yara Porsgrunn, som har Europas og Yaras største produksjonskapasitet på gjødsel, også er blant verdens beste på energieffektivisering og har miljømessige og sikkerhetsmessige svært høye standarder?

Og visste dere at de er helt avhengige av mer elektrisitet, altså fornybar kraft, men også digitale, moderne løsninger, for å klare og kutte utslipp, effektivisere og fortsette å være et av verdens grønneste fabrikkanlegg?

Dette bidrar datasentrene til. Det er her den verdifulle teknologien og informasjonen lagres.

Så datasentrene og Yara henger sammen. De er begge såkalt kraftkrevende industri, de leverer høyst ulike produkter, men sammen bidrar de til velferd og tjenester for mennesker og lokalsamfunn både nasjonalt og globalt.

Vi er heldige som har Norges største og viktigste industriområde på Herøya.

Vi er heldige som har Norges mest attraktive nye industriområde på Frier Vest.

Vi er heldige som har Green Mountain på Rjukan.

Vi har Fehnsfeltet i Nome.

Og masse spennende som skjer på Notodden, Fyresdal og flere kommuner.

Og vi er heldige som får oppleve at et av verdens største selskaper, Google, har kjøpt ei diger tomt, større en Herøya industripark, på Gromstul i Skien.

Vi er kort og godt kjempeheldig som bor i Telemark, som er blant Norges tre største industrifylker, som skaper tusenvis av arbeidsplasser, og som har fantastiske muligheter for å fortsette og være det i framtida.

Men da må det mer kraft til! Mer fornybar kraft. Mer produksjon av kraft. Og det må Grenland ta et mye større ansvar for. Distriktene har bidratt mye og lenge.

En av de viktigste sakene for Telemark nå, er fornybar kraft. Og det haster.

Hvis Grenland og Telemark skal beholde sin posisjon som det grønneste og viktigste industri- og kraftfylket i landet vårt.

Og det må politisk mot og KRAFT til, tverrpolitisk, for å løse denne situasjonen som rammer både eksisterende og ny industri i fylket vårt.