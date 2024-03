Telemarksavisa hadde den 16.februar i år et oppslag om at det haster å få en avgjørelse om Frier-Tråk. Det som skal avgjøres er om enda noen tusen mål naturmangfold skal vike for ønsker om framtidig industri.

Området ligger på oversiden av «Gassveien», langs sørvestsiden av Frierfjorden. Totalt er området som Bamble kommune vil bygge ned, på cikra 7000 mål, eller cirka 95 fotballbaner om man vil.

Midt i dette området er det funnet naturtyper av nasjonal interesse, og det er dette striden gjelder nå. Utbyggerne mener denne flekken på 418 mål, cirka seks prosent av totalen, hindrer hele industriutviklingen i området. Og vi som ikke vil miste mer skog og natur vil selvsagt at ikke noe av de 7000 målene skal bli borte, og da i hvert fall ikke denne flekken som Miljødirektoratet også vil bevare.

I disse tider da vi alle har fått med oss hvor store områder i Grenland som brutalt er sprengt ned til flate steinsletter, mener vi i Naturvernforbundet i Grenland at nok er nok. Vi ber departementet støtte dette synet.

Utbygging Frier-Tråk vil føre til at området rundt Frierfjorden blir et enormt industrifelt, rundt en fjord som allerede sliter med sterk forurensing. Det var Hydros magnesiumfabrikk som fram til 1990 slapp ut store mengder dioksiner. I perioden 2005 – 2013 pågikk prosjektet «Ren Fjord» som utforsket forurensingsnivået i både Gunneklev- og Frierfjorden.

Den gang var prognosen at det ville kunne ta 50 år før fjorden kanskje ble frisk. Så sent som høsten 2023 viste Miljødirektoratet at fjorden viste forsiktig tilfriskning. Vi frykter at denne enorme industriutbyggingen sammen med det nye havneområdet Frier-Vest kan bety at vi aldri vil se en frisk Frierfjord igjen.

Bamble kommune skrev selv i innstillingen der kommunen sa ja til nedbyggingen: “Det er registrert 45 naturtypelokaliteter etter NiN-metoden og to økologiske funksjonsområder for fugl. 19 lokaliteter med varierende lokalitetskvalitet vil bygges ned og 3 lokaliteter bygges delvis ned. I tillegg nedbygges store arealer utenom naturtypelokaliteter slik at leveområdet bortfaller for en rekke vanlige arter”.

Videre skriver de om kulturminner: “Samlet er det registrert 24 lokaliteter med automatisk fredete kulturminner i planområdet, hvorav 11 steinalderlokaliteter og et veganlegg (hulveg) blir direkte berørt.” Naturmangfold, kulturminner og friluftsliv - blir alle sterkt forringet eller helt borte i planområdet, trass planens forsøk på såkalte henssynssoner.

Utbyggingen av Frier-Tråk vil jevne det kuperte åslandskapet til flate steinørkner. I dag er det blandingsskog med bær og blomster og insekter og vilt. Landskapet vil endres for alltid.

Vi vil at det som er igjen av natur rundt Frierfjorden skal leve som grønne lunger. Vi vil at Frierfjorden skal bli frisk igjen. Det minste vi da kan be ministeren om er at det omstridte området på seks prosent av totalområdet kan bevares for ettertiden.