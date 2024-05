Ingen legitim instans har utlyst offentlig konkurranse eller definert formål, ordnet med finansiering, oppnevnt sakkyndige, foretatt høringsrunder eller begrunnet valg. En ubestemmelig krets har monopolisert rollene og blandet kortene.

Kretsen valgte formål, symbol og løsning: en lykkelig episode om familien Becker og en pyntelig skulptur. I lys av kritikk fant den nye mål og grep for å fremme sitt anliggende.

Intet tyder på at kretsen sikret seg tilslutning fra det jødiske samfunnet eller fra Yad Vashem som anerkjente de moralsk ansvarlige for redningsaksjonen som «Righteous Among the Nations», eller noen tillatelse til bruk av aktørenes livshistorier.

Uten regler for å sikre prosjektets legitimitet og det kunstneriske uttrykkets integritet, ble motivene tilpasset og justert fra fortid til nåtid. Derfor fremstiller skulpturen nå en mann etterstilt et par forvokste barn, redusert til en pusling – og kneblet.

Det sies at en kamel er en hest designet av en komite. Et kunstnerisk uttrykk endret og manipulert i oppdragsgivernes regi og egeninteresse er verdiløst.

En løgn er avduket. Den skal ikke stå.

En bronsetavle med aktørenes navn ville vært satt opp for mange år siden, hvis byens innbyggere faktisk hadde brydd seg om familien og de få som handlet. En sannferdig innledning måtte lyde: Under tysk utryddelsestrussel, forfulgt av norsk politi, plyndret av naboer, sviktet av Milorg – en far og hans bror myrdet – ble resten av familien Becker reddet av de få med mot til å handle med fare for alles liv.

Fra Gilleleje lengst nord for København fraktet fiskere 1.500 jøder over Øresund. Nesten alle de 7.000 danske jødene kom seg unna. Deres boliger og eiendeler stod urørte da de kom hjem.

Skien har ingen rett til å pynte seg som et slags norsk Gilleleje.

På loftet til en kirke i Gilleleje gjemte 75 mennesker seg. De ble angitt til tyskerne og drept i Auschwitz. Bare en gutt unnslapp ved klatre opp i selve kirkeklokken og klamret seg fast.

Lykkelige episoder fra krigen er eventyr for barn og for alle som unnviker å møte sorgen over disse 75 og over de millioner andre som i dødskampen trampet ned de svakeste for å unnslippe cyanidgassen som steg til taket i gasskamrene. Eventyrene fornekter krigens brutalitet.

Flukt er et belastet ord. Her betyr det flukt fra sorgen. Katastrofen er drapene på David Becker og Louis Becker.

En løgn er avduket. Den skal ikke stå.

Krigen vår innebar enorme tap og ufattelige lidelser. Seieren var bare et «Ilden opphører!». Sorgen begynte 8. mai for lenge siden. Sorgen lever videre.

Krigen fremtvang valg mellom onder. Enhver som handlet satte andre menneskers liv i fare. Det moralske ansvaret hvilte på den som satte handlingsrekkene i gang og drev dem fremover. De få som kjempet ble preget livet ut.

Jeg vet at de ikke ville være helter, bare respekteres for sorgen som tynget dem. De så farene ved at vi aldri møter de falne og de drepte, bare overlevende. Vi blir blinde for tapene.

Kjell Staal Eggen var en mann som vitnet livet gjennom om hva krigen hadde kostet, da kampene stilnet. Han kan ikke reduseres til en episode. Ingen har rett til å krenke eller kneble ham.

En løgn er avduket. Den skal ikke stå.

Redningsaksjonen ble gjennomført med våpen i hånd som en del av norsk motstandskamp, mot en okkupant som nektet oss vår politiske og moralske rett til å bestemme selv. Familien Becker kunne ikke velge mellom flukt eller strid. Motstandskampens moralske byrder ble båret av andre.

De siste månedene har kretsen flagget ytterligere, nye motiver fra fikse QR-koder til selvrosende forestillinger om Norge som fredselskende nasjon. Helt løsrevet fra vår nasjonale motstandskamp vil den hedre dem som redder flyktninger fra undertrykkelse i andre land, i dag.

Flukt blir idealisert fremfor kampvilje og moralsk handling. Det er champagnepasifisme. Kretsen pretenderer frekt å fremme innsikt i hvordan «foreta de riktige valgene opp mot dagens dramatiske storpolitiske perspektiv». Intet mindre.

Motivet bak skiftende løgner er avdekket. Kretsen har ønsket å utrette noe viktig og vakkert i livet, selv.

Forfengelighet. Forfengelighet. Forfengelighet.