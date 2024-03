Jeg har hørt podkasten «Svarttrost Dok» sine episoder om historien til tvillingene Mina og Mille som døde i Spydeberg av en overdose. I denne podkasten får man høre hvordan systemet sviktet både jentene og de pårørende.

Dette er for svakt av systemet. Saken har vært oppe hos statsforvalteren i Østfold og det har kommet frem at jentene ikke fikk god nok helsehjelp. Det er ikke riktig å plassere to syke jenter på barnevernsinstitusjon, når de tydelig trenger en annen type hjelp.

Vi må komme opp med en ny type behandling som kan hjelpe unge i samme situasjon, istedenfor å sende de ut i miljøer som kan skade de mer.

Vi trenger en type helsehjelp for unge som er åpent i helger og som behandler alle typer psykiske lidelser. Jeg er ikke utdannet innenfor psykiatri eller helse så jeg kan ikke sitte og skrive den perfekte behandlingen, men noe må gjøres og det må gjøres nå.

Jeg tror politikere og helseutdannede må sette seg sammen å se på saker som dette, å se hvor det feilet å styrke det feltet. Kanskje sette sammen to felt så flere får hjelp raskere og over en lengre periode.

Og hva kan vi som samfunn gjøre for å hjelpe til? Vi kan komme med innspill til hvor helsevesenet må styrkes og vi kan si hva vi trenger. Jeg tror ikke helsepersonell og politikere kan gjøre dette alene, jeg tror de trenger stemmen til de som har vært inne i helsesystemet. Både fra oss unge og fra familier. Vi må sammen hjelpe til for å få færre slike dødsfall.

Jeg tror sammen som et samfunn kan vi klare å rette opp den psykiske helsetjenesten for unge, så flere for blitt hørt og får den hjelpen de trenger når de trenger den.

Det er viktig at vi tar vare på hverandre og de mulighetene vi har og kan skape, men da må vi hjelpe unge gjennom tøffe perioder i livet.