Her står vi nå - og skal i bystyret førstkommende torsdag 2.Mai. Det skal tas stilling til om det skal tillates utbygging i enden av flyplassen for å tilrettelegge for næringseiendom, og allerede der ramler jeg helt av diskusjonen. Jeg prøver å forstå fornuften i dette, men klarer ikke å finne noe som helst fornuftig som forsvarer å gjøre dette. For hvis vi skulle velge å si ja til utbygging i utflyvningssonen, så vil dette ha konsekvenser for beredskap, sikkerhet og muligheter for senere å kunne ta i bruk flyplassen mer kommersielt.

Beredskap og sikkerhet - bør stå høyt på lista over viktige vurderinger å ta med i denne vurderingen. For hvis vi begrenser mulighetene vi har i dag, får det også konsekvenser for ambulansefly og for militære fly. Sykehuset Telemark rapporterer ved alle store Nato-øvelser om kapasitet på senger, kapasitet på operasjoner samt hvor mange ledige intensivplasser som står klare.

I tillegg til er det kun tre steder i Sør Norge som har forsvarets Fuel kvalitet. Rygge - Skien Flyplass og Hamar flyplass. Dette er bestemt av Finansdepartementet og betales også av dem. Og allerede her med denne informasjonen, så burde dette ikke lenger være en diskusjon mener nå jeg.

Hvorfor skal vi i det hele tatt behøve å kludre til på en eksisterende flyplass? Hvor alt ligger til rette for å ivareta muligheter for å kunne bli tatt i bruk som en kommersiell flyplass på et senere tidspunkt? Selv om den ikke er i bruk som dette i dag, så virker det for meg som utrolig lite klokt å røre ved noe som så til de grader vil begrense fremtidens muligheter.

Arbeidsplasser: Det er omtrentlig 40 arbeidsplasser på Skien Lufthavn Geiteryggen i dag, men de vil begrenses betydelig hvis man begrenser flyplassens muligheter. Men vi har tydelige signaler fra eksisterende droneselskap om utvidet drift og ansettelser, forutsatt at det ikke kommer begrensninger på rullebanen.

Videre er det selskaper som er i dialog om å etablere seg her med formål og drive med fraktflyvning med drone på langdistanse flyvning. De kommer ikke hvis vi begrenser rullebanen. Det eksisterer i dag et el-fly selskap i Norge med hovedsete i Bergen og hangar på Torp hvor det jobbes for å utvikle denne typen fly for kortdistanse flyvninger.

Poenget mitt er at det skjer utrolig mye spennende fremover blant annet med ringvirkninger fra et av verdens største selskap Google, betydelig med økning i arbeidsplasser på Herøya Næringspark og fremtiden i Fehnsfeltet sin utvinning av viktige metaller med mer.

Andre destinasjoner går motsatt vei. Det satses på Eggemoen i Hønefoss og på Gullknapp i Arendal. De har de siste årene jobbet med å forlenge rullebanen og tilrettelegge med kontrolltårn med mer. Hva har de forstått som vi ikke skjønner?

Det er mulig de ser at luftfarten i Norge ligger foran store endringer, det være seg både innen droneflyvning og el-fly med mer.

Så til sist: Finnes det virkelig ikke andre gode destinasjoner som Skien kommune kan tilrettelegge for næringsbygg annet enn at vi må bygge i risikosonen til flyplassen?

Jeg har stor forståelse for at man kan ha behov for nye næringsområder, men det bør være betydelig mer gjennomtenkt enn dette.

La oss bevare mulighetene våre som allerede eksisterer til det beste for fremtiden vår og heller takke for at flyplassen vår er så godt ivaretatt på dugnadsdrift.