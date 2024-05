I 2018 kom fylkesordfører Sven Tore Løkslid ut med at bommene skal ned i 2023.

Terje Riis Johansen mente at bommene er nødvendig for å finansiere blant annet ny Riksvei 36 over Herøya.

Nå er alt snudd på hodet – planene om Riksvei 36 er skrotet bort, men 10 nye år med bompenger kan det likevel bli.

Den bompengefinansierte tiltakspakken skulle løfte byene og skape bedre trafikkavvikling. Klarte den å realisere bilistenes drøm om et kø-fritt Grenland?

I stedet for å bygge veier som får tungtrafikken ut av byen, ble penger sløst bort på «idiotigater», sykkelhoteller, og hus har blitt revet for å bygge sykkelveier i oppoverbakker. Målet er å hive folk over på sykkelen i et land med tre vintersesonger. Kanskje planen gikk rett i grøfta når bilistenes penger gikk til å bygge om byene til svære hinderløyper som er farlige både for bilister og myke trafikanter?

Et annet bypakkeprosjekt som kanskje topper kaken, er Franklintorvet – den «grønne lungen» av stein som skulle redusere biltrafikken. Er ideen om at gående, syklende og bilister skal ferdes fritt på en utopisk måte såkalt «god trafikkavvikling»? Prosjektet ble faktisk så uforholdsmessig bygget at bussene sliter med å runde av svingen, og i rushtiden står bilene bom fast.

I typisk byråkratisk stil er også bypakkemidlene helt uaktuelle å spare på. Et av prosjektene i neste fase er å bygge en gå- og sykkeltunell under Hammerkrysset til 84 millioner, og her bør man også regne med en budsjettsprekk eller to. Hva med å heller sette opp et lyskryss som regulerer trafikken ved overgangen, i stedet for å bygge nok et pompøst prosjekt? Da slipper vi i det minste å bli omtalt av Sløseriombudsmannen igjen. Kanskje det er på tide å høre om folk er fornøyde med den bompengefinansierte bypakken før vi tar en ny, enda heftigere runde til? I fylkestinget foreslo jeg en folkeavstemning for «bypakke fase 2 med bompenger» på vegne av FrP.

Alle andre partier, bortsett fra INP, synes det var en rimelig dårlig idé. Det er mye bedre å høre med innbyggerne når de først skal samle navneforslag til den påbegynte, «u-bru-kelige» bru nummer tre til Vessia, ettersom den allerede er vedtatt - med en prislapp på nesten 200 millioner kroner.

Et annet argument er at vi ikke kan få cirka. 82,5 millioner i året til billig buss fra staten uten bompengeinnkreving. Billig buss er bra, men ikke når midlene skal gis ut som en premie til kommunene som har fått bilistene til å finansiere andre fjasete prosjekter vi ikke trenger.

For mange er bilen en nødvendighet for å få hverdagen til å gå opp, og vi kan ikke straffes for å bruke den.

Vi må satse på å gjøre veiene bedre, og ikke sløse bort pengene til bilistene for å gjøre dem verre. Jeg mener det på tide å sette seg på bakbeina, og si nei til ny bypakke fase 2 med bompenger – men, vi må høre folkets mening først.