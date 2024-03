Skienspolitikerne Roger Hegland, Mari Grong og Odin A. Bohmann hadde nylig et debattinnlegg i Varden der de oppfordrer både fylkeskommunen og andre til å legge en plan for hvordan russearrangementer kan foregå i trygge rammer.

De siste årene har det blitt et sikkert vårtegn at vi diskuterer russetida. Vi er glade for oppmerksomheten, men vet av erfaring at det er vanskelig å få gjort noe med feiringen som bare er noen uker unna.

Derfor har Telemark fylkeskommune engasjert seg i det langsiktige arbeidet som landets fylkeskommuner er en del av. For oss er det særlig viktig å jobbe for en markering der elever ikke føler på utenforskap. Det er på høy tid at noen får bukt med de sterke kommersielle kreftene som suger penger fra elevene og bidrar til ekskludering og utrygge rammer for avslutningstiden av 13 års skolegang.

Den mest alvorlige utfordringen vi ser er at disse kommersielle kreftene får anledning til å lokke ungdom helt ned mot ungdomsskolealder til å danne eksklusive grupper som forplikter de, både økonomisk og sosialt. Det er mye av grunnlaget for utenforskapet vi ser når russetiden nærmer seg.

Arbeidet som nå er i gang, begynte med daværende kunnskapsminister, Tonje Brennas, initiativ for en mer inkluderende russetid. Da hennes intensjonserklæring i fjor ble sendt på høring, ga vi og andre fylkeskommuner klart svar tilbake om at vi ønsket mer konkrete tiltak enn hun foreslo.

Dette har regjeringen tatt hensyn til når de nå lanserer en rekke initiativ for å endre dagens russefeiring. Her skal mange aktører bidra, og fylkeskommunens oppdrag er å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan for en mer inkluderende russefeiring. Prosjektet har fått navnet «Endret avgangsmarkering 2026».

Vi har store forventninger til arbeidet som nå gjøres på nasjonalt nivå, samtidig oppfordrer vi til lokale initiativ der det er mulig. Selv vil vi ta initiativ til en dialog med russen og andre berørte parter om flytting av russetiden til etter eksamen så snart det er mulig å få til.

Målet må være at vi sammen kan få til en trygg og inkluderende markering av at 13 års skolegang er over. På skolene våre gjøres det allerede i dag mye for å snakke med russen om hvordan de kan og bør gjennomføre feiringen. Enkelte skoler legger til rette for felles opplevelser, som for eksempel kick off-frokost, for å lage arenaer der alle skal følge seg velkomne.

Vi samarbeider gjerne med russen og gleder oss til å se hva de ulike nasjonale initiativene kommer fram til.

Vi lover å gjøre vårt for at 13 års skolegang i framtiden blir markert på en tryggere og mer inkluderende måte.