Varden refererer til møte i teknisk utvalg tirsdag 16. april. Her vil kommunen ha brakkerigger over hele kommunen på grunn av Google-utbygginga.

Dette hører da ikke hjemme på denne sida av byen. Skal dette plasseres noen plass må jo det være på eiendommen til Løvenskiold. For eksempel ved Rød koblingsstasjon.

Han har fått millioner for tomta, og bør ta konsekvensene av dette.

Vi som bor i våre vel regulerte boligstrøk er jo overhodet ikke interessert i å få dette rasert fordi noen i kommunen hopper når Google sier hopp.

Kommunens næringssjef vil ha det sentrumsnært og henviser til handel, servering og næringsliv som et viktig poeng her. Men vi kan da ikke rasere boligstrøk over hele kommunen på grunn av dette.

Det er jo helt vanlig at brakkerigger blir lagt nære byggeplasser fordi de ansatte skal ha kort vei til stedet. At kommunen har slik omsorg for handelsstanden er veldig spesielt når hele nabolag må lide.

Brakkeriggene skal også ha tekniske opplegg som kloakk, vann, strøm og tele. Det kan medføre mye graving som ødelegger for nabolaget slik det opprinnelig var.

Ser det er foreslått Gråtenmoen sirkustomt. Bare det at dette navnet nevnes viser at kommunens representant ikke er kjent i området og heller ikke har kikka på kartet.

Det flere år siden naboene, etter klager, fikk avvikla sirkus i parken. Det hadde medført store ulemper for nabolaget. Stedet er vedtatt som parkområde for Gråtenmoen. LNF-område.

Denne parken er for øvrig også det siste minne om militærleiren som var her, etablert på 1670-tallet. Må bevares som dette.

Nabolaget er overhodet ikke interessert å ha denne belastninga som en brakkerigg medfører inn i sin hverdag. Brakkeriggen kan vi risikere vil stå i flere år, da utbygginga er tenkt å ta cirka ti år.

Slike brakkerigger kan huse mange mennesker. Disse har jo de samme behov som andre. De flytter inn, er der en periode og de flytter ut, etter behovet til arbeidsgiver. En vet ikke hvordan dette vil fungere ovenfor et nabolag.

Ser at det i møtet er nevnt vakthold. Det kan jo virke ganske provoserende at vi lager til noe som vil bety at området er slik at vi må ha vakthold i flere år for å beskytte boligområdet.

Det er da å håpe at formannskapet tar til fornuft, lytter til innspillet fra noen av utvalgets medlemmer, og legger denne brakkebyen til stedet den hører hjemme. Nemlig ved byggeplassen. Kommunens innbyggere kan ikke ta belastninga.