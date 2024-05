La det være sagt aller først. Skien kommune har ikke et juridisk ansvar for tomta i Meierikvartalet, det er det utbyggerne som har. Så er spørsmålet om kommunen likevel bør ha en interesse i å bidra for å endre på situasjonen og det som nå er et krater midt i byen. Helt åpenbart, mente mange av oss. «Det er ikke vårt ansvar» svarte flertallet.

Sentrum skaper følelser. Mange gode følelser.

For meg – så kan det være milkshake på Palma med ungene, ny frakk på Rosenvold eller fersk frukt og grønt fra noen av byens internasjonale matbutikker. Men. Sentrum kan også skape dårlige følelser. Som å minnes Melkekafeen, systua eller skrot-tor midt i Skien sentrum. Der det nå er et krater. Litt tabloid sagt – et åpent sår midt i byen vår.

Det er mange som kappes om å fordele skyld. Der vi er nå – så mener ikke jeg det er det viktigste. Det viktigste er erkjennelsen av at det ikke er bra slik det er nå og vi har en felles interesse i at det ikke skal se slik ut videre.

Kort historikk: Bystyret vedtok med stort flertall 11. april (38 av 55 stemmer) at administrasjonen skulle gjennomføre en dialog med utbyggerne i Meierikvartalet om hvilke muligheter som eksisterer på tomta. I saksfremlegget fra administrasjonen til bystyret 3. mai fikk bystyret en kraftig tilbakemelding fra administrasjonen om at de ikke ønsket det.

Arbeiderpartiet og et stort mindretall i bystyret, har hele tiden hevdet at vi ikke skal tvinge kommunen til å bygge noe på Meierikvartalet, men vi har naturligvis en interesse i at tomta skal ha innhold.

Debatten i bystyret 3. mai var særdeles innadvendt, og dreide seg i stor grad om «hva som er politikk» og «hva som er administrasjon», og flertallet mente vi «la oss opp i ansvaret til kommunedirektøren». La det være helt tydelig. Definisjonen av hva som er politikk, det er det politikerne som bestemmer. Som eksempel, for kort tid siden var det en stor debatt om hva som skal serveres på sykehjemmene, administrasjonen mente dette kun var et administrativt ansvar, men politikken var uenige - derfor ble det politikk.

Som bystyre bærer man opplagt et ansvar for hvordan byen vår ser ut, og da må vi bidra med det vi kan bidra med. Som vi gjør innimellom når for eksempel Kontorbygg sikrer at private aktører slipper leie en periode, eller når vi som kommune gir tilskudd til kafeer for å komme seg over en økonomisk kneik.

Vi må ikke late som at markedet lever helt uavhengig av det offentlige. Vi må spille på lag, og vi må spille hverandre gode. Slik som situasjonen er i bygg og anleggsbransjen er akkurat nå, må eksempelvis det offentlige gå foran med sine investeringsprosjekter for å stimulere en bransje i krise.

Skien Arbeiderparti fremmet forslag om at kommunen må ta initiativ til en dialog med utbyggerne, ikke ulikt det som nettopp har skjedd i Kragerø.

I Kragerø står det en branntomt midt på torvet. Kommunen har tatt initiativ til en dialog om tiltak på kort sikt, lang sikt og eventuell beplantning og forskjønnelse. Dette initiativet kommer ikke fordi kommunen har et juridisk ansvar for tomta, men fordi kommunen naturligvis har en interesse i hvordan det skal se ut i byen sin.

Vårt forslag fikk støtte fra AP, SV, Rødt, Venstre, KrF, Norgesdemokratene og 1 fra SP. Vi tapte derfor med 26 mot 29 stemmer.

Utrolig bittert, og kjempealvorlig for byen, med kanskje det største byutviklingsprosjektet i nyere tid midt i sentrum.

Nå har krateret en helt uviss fremtid og kan ligge der helt uten at kommunen har et engasjement.

Det er rett og slett, som Ari Behn ville sagt det, trist som f…