Det er nytt år og nytt fokus på kropp, trening, kosthold og periodisk faste. I min oppvekst hadde vi sikringskost, sunn og næringsrik kost. Ikke minst var det viktig for barn og ungdom i vekst og for syke.

Jeg har vokst opp i et godt hjem på gård. Vi spiste til faste måltider, frokost, matpakke/formiddagsmat, middag og noe enkelt til kvelds. Vi la oss gode og mette, og sov godt.

Vi var aktive. Vi lekte mye uteleker, hjalp til med hesjing, luking, potetsetting/opptak og annet på gården, skogstur, bærtur, gikk på skøyter og ski, sparking/aking og lekte mye i snøen, og syklet eller gikk til bading og venner. Først ingen tv, så tv, men ikke data, internett og mobil, og badeferier til Syden. Det var omtrent ikke overvektige barn, ungdom eller voksne å se.

På 70-tallet harselerte vi med feite amerikanere, som levde på big burger og cola. Vips så hadde vi tatt dem igjen. Og vi fikk mer og mer plager med tarmflora, kreft, muskel/skjelettsmerter, diabetes, benskjørhet, allergier og lignende.

I etterpåklokskapens lys så kan vi anta at vi levde ganske sunt og spiste et bra og variert, og nøkternt kosthold før 1970. Vi puttet heller ikke hele tiden og bestandig noe i munnen.

I dag ville vi kanskje kalt måten vi spiste på gjennom døgnet for «periodisk fasting». Magen og tarmene fikk ro mellom måltidene. Vi spiste godt og hadde sammensatte måltider til faste tider. Det gjorde matinntaket forutsigbart og vi fikk ikke så lett lyst på noe imellom måltidene.

Vi spiste fermentert, ekte mat, laget fra bunnen av og lite av ferdigmat og fastfood.

Sukkeret vi fikk i oss, begrenset seg ofte til litt dessert etter middagen for å dekke søtbehovet. Nå går folk rundt og «sutter» på brus, juice og energidrikker, gatekjøkkenmat og smågodt hele tiden. Når man tar en titt oppi handlevognene til folk så bugner det av store brusflasker, pølser og hamburgere, pasta og halvferdige produkter. Og hva får vi tilbud om å kjøpe på bensinstasjoner, sportsarrangementer og andre arrangementer? Jo, den samme usunne maten og drikken.

Vi innbiller oss selv at bare vi spiser og drikker lett- og sukkerfrie produkter, så spiser vi «sunt». Da kan vi tillate oss mer av det usunne.

Hva har skjedd med kostholdet vårt de siste 50 årene, som gjør at vi har fått mer allergier og intoleranser i matveien og ellers har blitt tykkere? Som gjør at vi også alltid hører om et slankehysteri og spiseforstyrrelser? Vi opplever mange som er ensomme, føler seg utenfor, blir ikke inkludert og godtatt, får psykiske problemer, en stor utfordring for folkehelsen. Mye av dagens fedme blant folk virker også som om følelsespising/trøstespising, medisinbruk for å mestre et krevende liv i dette velstandssamfunnet.

Vi har vel hørt om at kroppen trenger både fett og aktivitet. Sukker trenger den ikke stort av, og nå er det sukker i nesten alt.

En sjef på et sykehuslaboratorium på et sykehus fortalte meg for flere tiår siden at hadde sukkeret kommet da, ville det antakelig vært merket med dødninghodet på pakken. For mye sukker er vel sikkert like farlig for kroppen, som for mye salt er for kroppen.

Sunt fett i passe mengder er nok bra for både hodet/mage og tarm, ledd og muskler/sener. Tror ikke man trenger være rakettforsker for å skjønne det. Det er viktig å «smøre» maskineriet. Alt med måte.

Min mor, som hadde sin oppvekst på gård med rike mattradisjoner, hevdet alltid at var man syk, og lite matlyst, så var det å få i seg litt fløte viktig fordi den var feit og rik på næring. Den holdt litt lenger. Kanskje var det noe klokt og sunn fornuft i det?

Jeg er helt amatør på dette feltet, men jeg har levd noen tiår og følger med på hvordan vi/samfunnet utvikler oss/seg, og det opplever jeg ikke bare er til det beste for oss og våre etterkommere.

Dette temaet kan vi tenke, mene og snakke mye om. Jeg tror iallfall at vi kan spise og drikke oss både friske og syke.