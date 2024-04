Googles etablering i Skien setter Grenland på kartet i nasjonal målestokk. Det er behov for tett dialog med regjeringen om hvordan statlig transporttilbud og infrastruktur prioriteres for å møte behovene til næringslivet og industrien i Grenland, skape flere arbeidsplasser og samtidig nå nullvekstmålet i byområdet. Dette kan skje gjennom midler til både jernbane og byvekstavtaler.

Skien, Porsgrunn og Siljan står sammen med fylkeskommunen i arbeidet med å sikre området en byvekstavtale med staten. Derfor dro vi mandag i samlet tropp til samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Bypakke Grenland leverer resultater i tråd med Regjeringens forventninger, var hans tilbakemelding til oss. Han bekreftet regjeringens ønske om å inngå en byvekstavtale med Grenland i kommende NTP-periode.

I tida framover er det avgjørende at vi forener krefter: Målet nå er at vi før sommeren lander lokale vedtak i hver enkelt kommune og fylkeskommunen om hvordan bypakke fase 2 skal innrettes. Dette er viktig, skal vi både ha grunnlag for å søke om ny 4-årig belønningsavtale sommeren 2024 og kunne få til forhandlinger om en langsiktig byvekstavtale. Tilsvarende er det viktig at staten prioriterer midler til og forhandlinger med Grenland for å sikre at utviklingen i området ikke stopper opp.

I ny NTP for perioden 2025-2036 kommer det fram at regjeringen vil fortsette satsingen på byvekstavtaler, og setter av 88 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Innsatsen skal bidra til at byene når nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er bare Grenland som nå gjenstår av de ni byområdene, som med lokale vedtak i juni, er klar med en ny bypakke. Vi forutsetter lik behandling som Nedre Glomma og Kristiansand. Det betyr at vi forventer invitasjon til forhandling om byvekstavtale så snart proposisjonen for Bypakke Grenland fase 2 er vedtatt i Stortinget.

Prioritering av kortere reisetid til Grenland og tiltak på Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien mener vi bør være en del av statens bidrag til å løse transportbehov og skape positive ringvirkninger av nasjonalt viktige investeringer slik som Google i Skien. Togstopp i Skien sentrum og bedre offentlig infrastruktur rundt knutepunkt Porsgrunn er viktig å få på plass. Sammen vil vi jobbe for å øke kundegrunnlaget for tog, bedre punktlighet og oppnå to tog i timen til Grenland.

Bypakke Grenland fase 1 og belønningsavtalen har gitt gode resultater, og vi er klare for å fortsette satsingen i samarbeid med staten. Grenland vil prioritere å utvikle knutepunktene, satse på sentrum, gjøre det attraktivt å gå og sykle og optimalisere det overordnede vegnettet. Bypakke fase 2 legges opp til både å bli bærekraftig, framtidsrettet og i tråd med nasjonale anbefalinger.