Så er jo livet sånn at ulykker skjer. Midt i kaoset og av de få bilder jeg tok ble det dette bildet (se under) jeg deler i dag.

En krevende dag for en nå sliten kar. For yngstemann falt fra huska på skolen. Når jeg så han sitte bakerst i klasserommet skjønte jeg at fra nå av venter en lang dag. Men hvor lang visste vi ikke da.

At det vil ta tid er en åpenbar sak. Det blir lege, røntgen og akuttmottak.

Der blir vi sittende, til tider liggende mens vi venter. Her er barn og eldre. Rullestoler, gravide og folk som spyr. Brudd i armer og bein. De sykeste kommer videre herfra først. Vi som sitter her vet godt at hver gang noen kommer inn som åpenbart trenger hjelp først, så betyr det at vi andre må vente lenger.

Praten går litt rundt. Når det snakkes med noen på telefon, så kan vi høre det bli sagt at de har ventet i tre timer nå. Da går lufta litt ut av rommet. Uroen øker og noen går en runde. Noen tar en ny kaffe eller vann. Noen går på toalett. Noen sover. Vi ser på de samme nyhetene på skjermen. Igjen og igjen.

Leger går frem og tilbake. Pasienter hentes men blikket går ikke mot resten som håpefullt håper at nå ropes endelig navnet de trenger å høre. Nemlig sitt. Men folk blir skuffet. På en måte også glade på vegne av den som nå ble den heldige. Det lages en rar verden der inne etter hvert som tiden går. Når gruppen som har vært lengst ser håpefulle nykommere komme inn, så ser vi mot dem med tomme blikk. Vi føler empati.

Det må til tider være tøft å være ansatt her. Det må være tøft å beklage selv om du aldri gjorde noe galt. Behovet for å si en stor takk til dem som står i det er stort. De er rå.

Nå har yngstemann en massiv gips fra armhule til håndledd. Brudd i albue er både vondt og medfører stor inngripen i livet de neste ukene. Det skal vi klare. Han er tøff. Jeg skal være ærlig. Det skal ikke oppleves som om man er en belastning for et maskineri som ikke har kapasitet.

Det er mye bra i norsk helsevesen, men vi må aldri tie om det som ikke er bra. Det ble en dag hvor frustrasjon og oppgitthet hos veldig mange ble til å ta og føle på. Vi endte med å vente i fire timer.

Det tenker jeg på nå som vi er hjemme.