I 2023 ble det innført et kjønnsnøytralt uniformsreglement i politiet. Innføringen av kjønnsnøytralt uniformsreglement brukes nå som argument for å åpne for religiøse hodeplagg. Debatten handler først og fremst om hijab eller ikke hijab.

Et kjønnsnøytralt uniformsreglement betyr ikke at det er opp til hver og en i politiet selv å bestemme hvilken uniform de skal ha på seg, men for eksempel at det der hvor jeg som kvinne kan gå med skjørt kan han og hen også ha den muligheten. Det er fremdeles klare føringer på hvilken uniform som skal brukes når, noe som alle i politiet må forholde seg til.

Det vises også til at religiøse hodeplagg er tillatt i forsvaret, noe det formelt har vært siden 2012.

Det er en vesentlig forskjell på Forsvaret og politiet. I motsetning til politiet har Forsvaret verneplikt.

Det betyr at unge mennesker er pålagt å avtjene verneplikt. Forsvaret sier at når de pålegger unge mennesker verneplikt må de også få leve ut sin religiøse overbevisning. Hva gjelder hijab forutsettes det at en kvinne som bærer hijab har den knyttet stramt rundt hodet, og at den ikke henger fritt. I de tilfellene hvor tjenesten krever spesielt utstyr som for eksempel hjelm eller gassmaske må de religiøse hodeplaggene vike hvis det er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Da er det sikkerhet som er avgjørende og sikkerhetsbestemmelser som gjelder.

Alle kan søke opptak på Politihøgskolen, helt uavhengig av trosretning. Det kan være at unge kvinner og menn unnlater å søke Politihøgskolen fordi de ikke fritt kan bruke sine religiøse hodeplagg, men det er et personlig valg.

Politiuniformen er nøytral. At politiuniformen er nøytral, skaper tillit og gir trygghet.

Hijab er for mange er et politisk plagg, og en viktig grunn for at en politikvinne i hijab ikke vil oppleves som nøytral. Det stilles ikke bare krav til uniformen, men også til politifolks holdninger og verdier. Det stilles krav til at vi skal være nøytrale i oppgaveløsningen. Vi skal ikke forbindes med en bestemt ideologi eller livssyn.

Det hevdes for eksempel at en politikvinne med hijab vil kunne styrke tilliten til politiet spesielt i møtet med minoritetsgrupper. Det nevnes ikke at en politikvinne i hijab i gitte tilfeller vil kunne svekke tilliten og påvirke oppgaveløsningen negativt. Politiet har en rekke oppgaver, og møter alle typer mennesker i en rekke forskjellige situasjoner. En av våre viktigste oppgaver er å skape trygghet.

Vi kan heller ikke unngå å nevne at det fremdeles er jenter og kvinner i Norge som tvinges til å bruke hijab. Hvordan tror vi at tilliten og tryggheten deres vil påvirkes av møte med en politikvinne med hijab?

Uniformen skal gi trygghet også for politiet selv. Ved bruk av religiøse hodeplagg og symboler kan man sette seg og sine kolleger i fare. I tillegg krever spesielle oppgaver i politiet, som i Forsvaret, spesielt utstyr hvor sikkerheten må komme først og hvor religiøse hodeplagg vil måtte vike.

Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam sier at Norge ikke har råd til å tape representasjon av muslimer i politiet. La det være sagt, det er viktig med mangfold i politiet.

Dette handler ikke om muslimer. Mangfold handler om så mye mer enn religiøse hodeplagg.

Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er større enn tidligere. Etter mitt syn stilles det dermed enda sterkere krav til at politiet skal være nøytralt også i fremtiden.