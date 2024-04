Som da vi kom i prat med en eldre dame som gjerne tar kaffen sin utenfor en aktør i bybildet som selger god kaffe og annet. Hun sitter ute på gateplanet og nyter kaffen og alle som går forbi, ja bylivet, og ofte hender det at noen hun kjenner slår av en prat, og kanskje kjøper de en kaffe og setter seg ned og slår av en prat, dette er godt byliv og gode møteplasser.

Noen reiser til byen for å spise, andre for å handle, noen for å se fotballkamp, eller bare se på folk. Akkurat det med å sitte ned å se på folk er også en aktivitet, se bare når vi besøker andre land og byer, da er det mange som driver med akkurat det, nemlig å se på folk og oppleve stemningen i byen.

I byen vår jobber vi for akkurat det, og for at vi skal oppleve kommunen som en JA kommune som de også gjerne vil framstå. Bylivet er viktig for oss å rette oppmerksomheten mot og tilrettelegg for. Det er mange aktører som spiller en rolle og byselskapet er også en brikke og en bidragsyter, som fokuserer på de områdene vi og dere som driver næring i byen vår.

Et annet eksempel er en mulig etablering av en minigolfbane i byen vår, dette bidrar til enda en møteplass for ulike grupper og for en enda mer attraktiv by, og enda en grunn til å oppsøke byen vår.

Porsgrunn kommune har mange oppgaver og en av dem er et prosjekt vedr. Østre Bygge, der er byselskapet koblet på i den hensikt å kunne få informasjon og komme med innspill og ønsker fra byen vår, altså alle dere som driver næring her. Alle har hatt anledning til å sende ønsker og innspill til dette prosjektet via byselskapet.

Vi mener at gode tilbud vil bidra til mer aktivitet, og en grunn til å besøke byen vår, og vil trolig også bidra til økt omsetning for flere aktører, og gi byen enda en god møteplass som også vil bidra inn i fokuset på god folkehelse.

En attraktiv by, har flere aktiviteter og grunner til å besøke nettopp byen, til flere tider på døgnet. Samarbeid er alltid veldig lurt, regionen vår er ikke er større enn at det lønner seg og fokusere i samme retning, og samle ressursene for å formidle nettopp det vi ønsker å få til. I Porsgrunn er det flere aktører som har fokus på det samme, nemlig at flere skal besøke oss og bruke byen vår, da er det veldig lurt å samle kreftene for å få til akkurat det. I byselskapet jobber vi hver dag med bo, jobbe og leve.

Ingen ønsker tomme lokaler, og bare for å si dette høyt, vi har ikke mange tomme lokaler i Porsgrunn, heldigvis. I andre byer er det også mange tomme lokaler og andre bysentrum har akkurat de samme utfordringer som vi har i Porsgrunn, det være seg tomme lokaler, felles åpningstider, lyssetting, parkering, aktiviteter av ymse slag med mere. Porsgrunn Min By er medlem av en overordnet organisasjon som heter Norsk Sentrumsutvikling (NSU) der er samtlige sentrum i Norge medlemmer. Vi møtes jevnlig og diskuterer felles utfordringer, og aktiviteter. Vi jobber alle for dere som driver næring i sentrum, og for de som besøker oss. Byselskapet bidrar til aktiviteter, synlighet og omdømmebygging i byen vår, slik at de som bor her, og de som besøker oss, blir mer stolte, og kanskje får også noen lyst til å flytte hit. Nettopp fordi vi har både interessante jobber, bra skoler og utdanning, gode boliger av forskjellige slag, avhengig av behov, samt at vi har en levende by, med gode tilbud og møteplasser til deg, og dette kan bare bli bedre.

Vi fokuserer som nevnt på bo, jobbe og leve – derfor trenger vi også godt samarbeid og fokus på akkurat hva som genererer best mulig utnyttelse av ressursene. Bærekrafts mål nr. 17 – samarbeid, er viktig for oss. Det er enkelt å si det, men akk så vanskelig å faktisk praktisere dette. I byen vår har vi mange aktører av forskjellig slag som vi heier på, og som hver dag står på for å gi deg et godt tilbud. Vi heier på dere alle og forstår at av og til kan det være utfordringer av forskjellig slag, men vit at byselskapet står bak dere og heier, for uten dere, ingen god by, og et godt byliv!

Det eneste Porsgrunn Min By selger er medlemskap og gavekort for byen. Et medlemskap gir deg flere fordeler og ikke minst tilhørighet. Om man etablerer seg på et kjøpesenter får man ingen valg, man må bidra inn i fellesskapet, det ønsker vi også for byen vår. Også selger vi gavekort, men omsetningen av disse kortene, går direkte tilbake til byens næringsliv, og er kun et supplement til egne gavekort, så dette er kun fordeler for byen, og i grunnen ikke for byselskapet, vi er kun en koordinator som vi også er på så mye annet.

Vi har blitt kåret av Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med Skien i 2021, som Norges mest attraktive by! Hurra, dette er stort, så vær stolte. I 2020 ble også Porsgrunn nominert til denne prisen, da havnet vi på pallplass. Mye av grunnen til at vi vant prisen i 2021 var samarbeidet med Skien, og mye av samarbeidet består av Bypakkeprosjektene, så mer av det. Og selvfølgelig Rådhusparken vår, som bidrar til så mye besøk fra forskjellige målgrupper fra tidlig til sent. Har du enda ikke vært der, så ta turen å nyt parken og folka. På vegne av byen fikk byselskapet også lov å takke for prisen da vi mottok den, i Rådhusparken, og vi fikk også drikke kaffe med Nikolai Astrup som delte ut prisen og da fikk vi en god samtale om ønsker for en enda mer attraktiv by.

I byselskapet blir vi involvert i mange saker, flere saker enn vi snakker høyt om. Dere som driver næring i sentrum og alle dere som besøker oss, skal vite at vi jobber for at byen vår skal få enda mer oppmerksomhet, bli mer attraktiv, og at omdømme vårt skal bli enda bedre. Vi jobber med andre sentrum, vi lærer, utveksler informasjon og erfaringer, og ser at Porsgrunn har en vei å gå for å få til et enda bedre fokus på nettopp samarbeid med forskjellige grupperinger.

Så med dette, trenger vi bylivet? Ja, definitivt, heia sentrum!

Hilsen oss som jobber med byen vår, og brenner for det!