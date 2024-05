Jeg leste med stor glede og interesse Vardens intervju med Nina Melfald denne lørdagen. Nina runder 80 år. Gratulerer så mye til en meningssterk og engasjert Skiens-og Ibsen-patriot!

Nina er glad i byen sin, og har gjennom årene skrevet utallige innlegg i avisene om stort og smått av saker hun brenner for. Det er ikke alltid vi er hundre prosent enige, og noen ganger har jeg fått så hatten passer. Det tåler jeg godt.

Hun er alltid saklig, og jeg har stor respekt for hennes meninger. Det jeg liker henne så godt for, er hennes lidenskapelig sterke engasjement og pågangsmot. Hun gir seg ikke! Og alltid er det byens beste hun har som mål.

Det målet deler vi hundre prosent. I intervjuet i Varden sier hun følgende «Jeg skal ikke si for mye om dagens politikere, men jeg skulle ønske de hadde et større engasjement.»

Og det er den desidert viktigste drivkraften til en folkevalgt politiker, etter mitt syn. Engasjementet. Og evnen til samarbeid. Ønsket om hele tida å finne de beste løsningene for byen vår.

Politikernes handlingsrom er enormt stort. Noen ganger formelt gjennom saker og vedtak, men andre ganger gjennom å samarbeide med private aktører, frivillighet eller å være tydelige stemmer når byens utvikling ikke blir godt nok ivaretatt. Å være politiker, folkevalgt og ombudsmann/kvinne i byen sin er å tørre og si ifra. Og våge å handle.

Alle skjønner at krateret midt i sentrum av byen vår ikke kan fortsette å se sånn ut. Vi går inn i vår og sommer, det er straks 17.mai, og vi ønsker å være utendørs og bruke byen vår. Vi ønsker turister og handlende på besøk. På årets 1.mai gikk jeg i hovedtoget som startet ved Ibsenhuset og endte opp på Handelstorget.

Utenriksminister og hovedtaler Espen Barth Eide gikk først i toget. Jeg var sjeleglad for at vi ikke gikk altfor nære Meierikvartalet. For det er et trist syn. Og ikke verdig vår flotte middelalderby.

Som jeg sa i bystyret for et par uker siden, så er det ikke interessant å fordele skyld. Ting skjer. Situasjoner endrer seg. Da må engasjementet vårt tas fram. Og evnen til handling.

Vi ville ikke fått til mye i denne byen, hvis vi ikke hadde engasjement og samarbeid som drivkraft. Vi hadde ikke vunnet «Attraktiv by-prisen» i 2021 hvis vi ikke evnet å løse floker sammen med private aktører og offentlige kollegaer. Vi har virkelig hatt større floker og vanskeligheter enn denne i byen vår.

Så muligheten for å løsninger er stor. Men da må det tas ansvar. Og initiativet til å samle næringsliv og andre samarbeidspartnere til dialog må skje. I min verden er det kommunens ansvarlige politikere som må ta slike initiativ. Fordi vi er glade i byen vår, og ønsker å bidra til løsninger.

Og for å avrunde med Nina Melfald sine ord fra intervjuet i Varden:

«Hva har livet lært deg gjennom 80 år? Nina svarer: «At engasjement er en drivkraft».