Hvert år, den første mai, samles verden for å feire Arbeidernes dag, en tid for å reflektere over arbeiderbevegelsens kamper og seire.

Helsearbeidere rundt om i verden står overfor en overveldende bølge av utfordringer. I konfliktområder fra Midtøsten til Øst-Europa, spesielt i krigsherjede regioner som Gaza og Ukraina, har situasjonen for helsevesenet blitt desperat. Angrep på sykehus og medisinsk personell fortsetter å øke, til tross for internasjonale lover som klart klassifiserer slike angrep som krigsforbrytelser.

Disse helsearbeiderne, mange av dem sykepleiere, arbeider under livstruende forhold. De behandler sårede under bombardement, opererer i improviserte felt-sykehus, og risikerer egne liv for å redde andre. Krigen i Ukraina og pågående konflikter i Midtøsten har resultert i ødeleggelsen av medisinsk infrastruktur og en dramatisk mangel på nødvendige forsyninger.

De fleste av sykehusene i Gaza fungerer ikke lengre. På FN sin nettside kan vi lese at bare 11 av Gazas 36 sykehus er delvis operasjonelle. Det er ingen kapasitet til å ta seg av de mange tusen akutt sårede, og enda mindre de som lider av kronisk sykdom, inkludert gravide og fødende.

Det kreves en global innsats for å sikre at medisinsk nøytralitet ikke bare respekteres, men også beskyttes. Sykehus skal være fristeder, ikke mål. Dette prinsippet, fastslått i internasjonal humanitær rett, er grunnleggende for å bevare menneskeheten selv i krigens mørkeste timer. Dette perspektivet gir håp og retning, spesielt når mange føler seg maktesløse i møte med de grufulle nyhetsbildene som flimrer over våre skjermer. Å sitte stille og ikke reagere, er også en handling. Det kan vi ikke gjøre. Vi må stå sammen og aktivt kjempe mot urett.

Mens vi markerer denne dagen med paroler og demonstrasjoner, må vi ikke glemme de praktiske skrittene som må tas. Internasjonale organisasjoner og regjeringer må arbeide sammen for å trygge helsearbeidere og sørge for at nødhjelp når frem. Det inkluderer sikker tilgang til vann, mat, og medisiner, noe som er fundamentalt for enhver humanitær innsats.

La oss på denne internasjonale solidaritetsdagen stå sammen for våre helsearbeidere og for alle som lider under krig og konflikt. La oss sørge for at våre ord og handlinger reflekterer vår ubrytelige tro på menneskeverd og rettferdighet. Vi må handle nå, for alle har rett på trygg helsehjelp.