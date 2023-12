Åpent spørsmål: Ruben Kaasa. Foto: Jonas Fossing

Vi har vært igjennom en periode med valgkamp og etter det for de fleste en kaotisk kamp i styringen av kommunene. Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at resultatet på alle måter er mer enn uventet. Det er skapt koalisjoner som for bare sist sommer var helt utenkelig.

I regionen har vi en storindustri som ingen andre steder i Norge. Industrien i Norge spør/roper etter mer strøm/energi. Storindustrien i Grenland ber om mer strøm for å holde i gang gammel del, samt tenker på den grønne industrien som kommer. De ber innstendig politikerne om tilgang om både mer effekt og mer energi.

Så langt jeg har oppfattet det, har Lede som regionalnett fått innmeldt et behov fra industrien på 4000 MW, men har etter prioritering meldt inn 2000 MW til Statnett.

Statsminister Støre og Terje Aasland sier i kor på inn- og utpust: Mer nett, mer strøm og mer energiøkonomisering og utfordrer kommunene på å sette i gang prosjekter for å skaffe mer strøm.

Ordførerne Marius og Janicke er stadig ute og prøver å forklare velgerne sine behovet for nødvendigheten av å skaffe mer strøm. Emilie Schäffer og Hedda Foss Five gjør det samme i Skien bystyret før jul. Mange andre politikere henger seg på. Grunnlaget de bruker er så som så.

Derfor dette åpne spørsmålet til dere alle: Hvor mange MW og TWH er det dere ser for dere at dere samlet eller enkeltvis jobber med som Grenlandsregionen skal produsere for husholdningene og storindustrien?

Dere må jo ha et ønske eller en plan!

Ruben Kaasa