Siden det ble kjent at Tore og NRK holdt tilbake informasjon om at offeret i historien de fortalte var en dømt overgriper, har jeg vært plaget. Det er mye som plager meg med hele historien.

Både den konstruerte versjonen fra NRK, og den vi nå alle sitter igjen med. Det plager meg voldsomt at mannen jeg æret for å fortelle historien til Bamsegutt, unnlot å fortelle historien til andre ofre.

Her har media konstruert offerrollen til en mann de intenst ønsket å skape sympati for. Historien de ønsket å fortelle rakner når utsatt går over til overgriper. Det var et bevisst valg å unngå å fortelle det. Men nå raknet det. Og det er bra.

Historien om «Bamsegutt», Jan Egil Granfoss, har engasjert mange. Her sammen med NRK-programleder Tore Strømøy. Foto: Kjetil Nesgård/NRK

Tore og NRK skuffer i en tid hvor seksuelle overgrep mot barn aldri skal gjemmes bort i noen skuff igjen. Historien de prøver å fortelle er feig, skal noen æres igjen så blir det de som bruker tid til å fortelle den hele og brutale sannheten. Tore og NRK feiget ut.

Vi vet at det å ikke bli elsket som barn er ødeleggende. Vi vet også at seksuelle overgrep er ødeleggende. Kan omsorgssvikt og seksuelle overgrep i egen barndom noen gang unnskyldes med at de ikke vet bedre? For det er vel egentlig det den plagede hjernen og hjertet mitt sitter igjen med etter at alt falt på plass.

For denne mannen Tore ønsker vi skal syntes synd på slapp soning for overgrep mot hele seks barn. Det er mange mennesker som har opplevd noe vi som samfunn skal beskytte dem mot. Nå ble altså deres historie fjernet og gjemt av NRK. Vi kan aldri gjøre opp for svik mot et menneske ved å putte seks andre i en skuff. Vi må ikke unnskylde noen. De må ansvarliggjøres.

Bildet av Bamsegutt med bamsen i handa er et bilde vi må ta med oss videre. For i serien bruker Tore tid på å forklare oss at Bamsegutt ikke forstår. Når han ikke får viljen sin blir han sint. Så sint at han ønsker at blodet skal flyte på Nav. Det var ubehagelig info å få, men det kunne liksom gå, for mannen forsto ikke helt. Han var jo offer.

Når det kommer til seksuelle overgrep kan det ikke unnskyldes mer. Men det ble unnskyldt av NRK. Det plager meg.

Nå har mange mennesker fått trigget sine historier der de var utsatt for overgrep. Det er synd ikke overgriper sonet straff og ble fulgt opp. Han ble unnskyldt. Senere flyktet han fra barnevernet i Norge. Nå sitter en ung gutt på Filippinene. Født i Norge men bor nå i fattigdom sammen med en Bamsegutt.

Det plager meg og det burde plage Tore og NRK også!

Denne kommentaren ble først publisert på Helene Sundells Facebook-profil. Hun har tidligere vært åpen om overgrepene hun ble utsatt for i barndommen.