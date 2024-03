Skien trenger et profesjonelt symfoniorkester! Det vil jeg jobbe for å få til.

«Hvorfor det?» spør mange, «Det har vi jo ikke penger til her i Skien»

Da svarer jeg at et symfoniorkester GIR oss inntekter.

«Hvordan?» spør folk da.

Et profesjonelt symfoniorkester finansieres av Stat, eventuelt Fylkeskommune, billettinntekter og sponsorer. Det skal altså ikke koste kommunen noe.

Kommunen vil derimot få skatteinntekter fra rundt 100 nye arbeidsplasser.

Skien sentrum vil merke ringvirkningene av et symfoniorkester. Det vil bli flere konserter å gå på. Det vil skape mer liv i byen, butikker, restauranter og utesteder vil merke økt besøk. Andre steder i landet bemanner de for eksempel opp restauranter før og etter en konsert.

100 nye arbeidsplasser vil bruke store deler av lønnen sin i byen, det vil også publikum gjøre.

Et symfoniorkester vil også trekke til seg frilansere fra andre steder i landet. Disse vil trenge et hotellrom å overnatte på.

Leie av konsertlokale vil komme byen til gode.

Et symfoniorkester kan også spille i mindre enheter som kammerorkester, kvartetter og så videre.

Et symfoniorkester vil samarbeide og spille sammen med allerede godt etablerte musikere, artister, korps, kor, amatører, skoler og orkestre vi allerede er velsignet med her i Grenland. Våre kjære musikere, amatørene og frilansere vil få en ny stor arena og skinne på.

En orkesterkonsert er en unik samlingsplass, en pause fra hverdagstress og skjermtid, noe høytidelig og fint som faktisk kan styrke samholdet , særlig om det er et orkester som er «vårt eget».

Vi har allerede flotte steder å ha konserter på, Ibsenhuset, Skien kirke og alle andre fine kirker rundt om, teater Ibsen.

Med et profesjonelt symfoniorkester i byen vil vi bli en attraktiv senter for musikk. Et sentrum som vil ha spillerom ned til Agder i syd, Buskerud, Kongsberg og for eksempel Glogerfestspillene der, langt oppover i vårt eget fylke Telemark, Ælvespeilet, Bølgen i Larvik og så videre innover mot Oslo.

Vi mangler dette tilbudet , det er et stort gap mellom Kristiansand Symfoniorkester og Oslo-Filharmonien og Kringkastingsorkesteret . Dette gapet ønsker jeg å fylle. Det er åtte profesjonelle symfoniorkestre i Norge. La oss danne et her i Grenland også.

Jeg er blitt kontaktet av noen musikere rundt om i landet og i utlandet. Dette er musikere som vil jobbe som musiker her i Skien, hvis det hadde vært mulig. Det er musikere som tidligere har gått på Skien videregående skole og som nå jobber full tid som musikere andre steder.

Næringslivet som er glad i kultur og ønsker dette, må også ta kontakt med meg. På et senere tidspunkt trenger vi dere som sponsorer og stolte bidragsytere til et symfoniorkester her i byen vår.

Skien Høyre har et punkt i sitt program som omhandler dette. Jeg har en god følelse på at dette er det også andre partier som vil ønske varmt velkommen. Jeg tror viljen er tilstede der ute og jeg har tro på at dette kan vi få til.