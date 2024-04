Endelig skal det markeres at 12 eller 13 års skolegang er over, og at snart venter studier, lærlingetid eller jobb. Skolehelsetjenesten i videregående skole og helsestasjon for ungdom vil ønske russen en god russefeiring fylt av gode opplevelser og minner. Ta vare på dere selv og hverandre.

Årets russekull har alt tatt første steg i forhold til det å ta vare på seg selv. For aldri har vi i skolehelsetjenesten i videregående skole vaksinert flere ungdommer mot smittsom hjernehinnebetennelse enn vi har gjort i år. Og vi har ikke bare vaksinert årets russ, men vi har også vaksinert mange ungdommer i første og andre klasse på videregående skole. Så i år er det over 1200 ungdommer i Skien som har vaksinert seg. Og det er utrolig bra - for vi har ingen ungdommer å miste. Smittsom hjernehinnebetennelse er ikke en sykdom med stor utbredelse, men ungdom har større risiko for smitte enn den øvrige befolkningen. Ifølge FHI meldes det om mellom 1 og 5 smittetilfeller årlig i denne aldersgruppen. Ungdom lever tettere på hverandre og omgås ofte mange andre unge. Og friske ungdom har ofte meningokokk bakterier i halsen, som de ikke selv blir syke av – men som kan smitte andre som blir syke. Og det bekymringsfulle er at sykdommen kan utvikle seg svært raskt, og i verste fall få en dødelig utgang. Så ungdom i videregående skole har dette skoleåret fått tilbud om vaksine på skolen sin. Det har også vært mulig å få tatt vaksinen på helsestasjon for ungdom. Og dere har vaksinert dere. Takk for det.

Skolehelsetjenesten er overbevist om at enda flere ungdommer ville vaksinert seg om vaksinen ble tilbudt gratis. Det er den ikke i dag. Men FHI har anbefalt at den gjøres gratis og innlemmes i barnevaksinasjonsprogrammet slik at alle unge kan få vaksinen uavhengig av familiens økonomiske status.

Forslaget er nå til behandling hos helse og omsorgsdepartementet, og vi venter i spenning.

Det er viktig at ungdom generelt og især russen er kjent med symptomene på smittsom hjernehinnebetennelse og vet hvilke forholdsregler det er lurt å ta. Forholdsregler:

Unngå dråpesmitte – ikke del røyk /del eller drikk av samme flasker. Spar de dype tungekyssene til kjæresten din.

Såre slimhinner er mer mottagelige for bakterier, så kle deg godt, ta vare på halsen din og ikke skrik deg hes og sår.

Sørg for nok hvile og søvn innimellom slagene.

Tenk over alkoholinntaket ditt. Alkohol svekker dømmekraften din, samtidig som det kan bli vanskeligere å fange opp reelle symptomer på sykdom.

Symptomer:

Høy feber. Husk du får ikke feber av å være full eller fyllesyk.

Kvalme, oppkast og diaré.

Hodepine og følsom for sterkt lys.

Stiv nakke.

Hudutslett med røde prikker.

Det er viktig å ta raskt kontakt med lege dersom du er bekymret for din egen eller noen andre sin helsetilstand. Forverring av tilstanden kan skje over bare få timer og det er viktig å få raskt helsehjelp.

Husk; tidlig behandling kan redde liv.

Så er det også noe annet vi vil at årets russekull skal tenke litt over nå som russetiden sparkes i gang. Nemlig dette med seksuell folkeskikk. Vær bevisst på egne og andres grenser og ta vare på kroppen din. Og akkurat det kan fort bli en utfordring dersom man inntar mye alkohol eller bruker andre illegale rusmidler.

Da blir grensene utydelige, og man blir mer kritikkløs og risikovillig. Det kan medføre at du utsetter andre eller deg selv for ting du ikke ville gjort i edru tilstand. Mange debuterer seksuelt i russetida, men husk å kjenn etter i kroppen din hva du har lyst til. Og har du lyst på sex, og har sjekket ut med den andre at det er en gjensidighet der og et samtykke, så husk å bruke kondom. Fordi; antall meldte tilfeller av klamydia og gonore økte betydelig i siste halvdel av 2022. Og økningen er særlig stor hos unge heteroseksuelle.

Smitterisikoen ved gonore er ved et ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner 50 – 70 prosent for kvinner og 20 -30 prosent for menn. Infeksjonen kan utvikle seg til betennelse i eggledere og livmor hos kvinner og bi-testikler hos menn.

Det kan gi senvirkninger i form av kroniske smerter og infertilitet. Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonore, har ingen symptomer. Gutter får derimot vanligvis symptomer. Typiske symptomer hos gutter er svie og utflod i urinrøret, og noen kan få ømme testikler. Jenter kan få svie ved vannlatning, endret utflod, mellomblødninger og smerter i nederste delen av magen. Tid fra smitte til symptomer er vanligvis 2-7 dager. Hvis du mistenker smitte, så test deg. Klamydia gir tilsvarende symptomer.

Det er enkelt og gratis å teste seg for klamydia og gonore om du stikker innom helsesykepleier på skolen din eller helsestasjon for ungdom. Når du tester deg for klamydia tas det samtidig en gonore test. Hos jenter tas denne prøven som en selvtest med en pinne prøve i skjeden og gutter tar en urintest. Du blir ringt til om du har en positiv test og behandling er gratis. Det er viktig at ungdom kjenner til klamydia og gonore og ikke minst skadene sykdommene kan gi og at det er enkelt å teste seg. Det eneste som forebygger smitte er å bruke kondom.

Gratis kondomer kan hentes hos helsesykepleier på skolen, på helsestasjon for ungdom eller bestilles gratis hos kondomer.no.

Vi ønsker dere alle en fantastisk feiring. Hold deg frisk, pass på deg selv og andre. Enjoy!