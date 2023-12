En forkjølelse varer i gjennomsnitt syv dager og er vanligvis ufarlig. Mange midler er tilgjengelige, men bare svært få er objektivt effektive. Her forklarer jeg hva som hjelper – og hva som ikke hjelper.

Hjelper hostemedisiner?

Hoste er en naturlig beskyttelsesrefleks. Hvis du undertrykker hoste, med hosteblokkere som finnes i apotek, kan det til og med forsinke helbredelse eller i verste fall gi grobunn for en bakteriell infeksjon.

Det mest effektive middelet mot hoste er honning. Salver med eteriske oljer som gnis på brystet kan også hjelpe.

Hva er fordelene med gurgling og nesedusj?

Gurgling er et av de klassiske midlene som lenge har blitt brukt mot forkjølelse. Gjøres det riktig, kan gurgling redusere virusbelastningen på slimhinnene. Kombinasjonen av gurgling og neseskylling reduserer varigheten av sykdommen betydelig.

Vitamin C?

Vitamin C har lenge vært ansett som det foretrukne stoffet for å avverge infeksjoner. En stor metastudie fra 2013, som evaluerte 29 studier med rundt 11.000 deltakere, viste imidlertid at inntak av høye doser vitamin C ikke hjalp ved akutt forkjølelse.

Det er annerledes hvis du ikke er syk ennå: Å ta profylaktisk vitamin C reduserte lengden på en forkjølelse med gjennomsnittlig 8 prosent hos voksne og med 14 prosent hos barn.

Bør du ta sink?

Mange forkjølelsesmidler inneholder en kombinasjon av sink og vitaminer. I tillegg til reklame kan dets gode rykte først og fremst tilskrives en metastudie fra 2011. De som tok sinktilskudd i løpet av de første 24 timene etter begynnelsen av en forkjølelse var gjennomsnittlig en dag i kortere syke og symptomene var mindre alvorlig.

Det som er viktig er at i de evaluerte studiene ble sink noen ganger gitt i ganske høye doser, noen ganger opptil 100 milligram per dag. Forsiktighet anbefales her. Vedvarende inntak av høye doser sink kan ha skadelige effekter.

Hva kan ibuprofen, paracetamol, acetylsalisylsyre (ASS) gjøre?

Disse medisinene finnes sannsynligvis i de fleste husholdninger. De tre virkestoffene lindrer smerte, reduserer feber og hemmer betennelser. De kan hjelpe mot sår hals, hodepine og kroppssmerter. De er imidlertid verken effektive mot symptomer som hoste og eller mot patogener i seg selv.

Hjelper nesespray?

Avsvellende nesespray får blodårene i slimhinnen til å trekke seg sammen. Dette gjør at hevelsen avtar, slimet kan renne bort og pusten blir lettere igjen. Dette sørger også for at bihulene ikke blir betent på grunn av det fastsittende slimet. Hvis nesen din er permanent blokkert når du er forkjølet, kan virus og bakterier samle seg i bihulene og føre til betennelse.

Men fordi avsvellende nesespray kan være avhengighetsskapende og forårsake langvarig skade på slimhinnene, bør de ikke brukes i mer enn syv dager.

Hva er nytten med å inhalere?

Inhalering av vanndamp er et populært kjæringsråd for å kunne puste dypt igjen til tross for forkjølelse. Og det hjelper: Den fuktige luften beroliger luftveiene og kan løsne slim.

Hvor viktig er søvn?

Som det sies: søvn er den beste medisinen. For mens du sover foregår det en rekke prosesser i kroppen som er viktige for et fungerende immunsystem.

De som ikke sover godt, har større sannsynlighet for å bli syke. Mange studier støtter sammenhengen mellom dårlig søvn og økte antall infeksjoner.

Honning ?

Etter min mening er honning det beste middelet mot en plagsom hoste og egner seg spesielt godt til barn med forkjølelse. Honning har anti-inflammatoriske og antibakterielle effekter. Den hostelindrende effekten kan skyldes at den danner et et beskyttende lag over slimhinnen og reduserer slimproduksjonen. Men vær forsiktig: "Barn under ett år bør ikke gis honning; det er fare for spedbarnsbotulisme.

Te?

Å drikke mye væske er viktig når du er forkjølet. Fordi væsken løser opp det plagsomme slimet og vann er grunnlaget for immunsystemet vårt for å bekjempe inntrengere.

Anbefalte teer ved forkjølelse inkluderer: lakrisrot, timian, salvie - mot betennelse i svelget - og eføy, som aktiverer flimmerhårene i lungene og har en hostedempende effekt. Ingefærte er også et godt alternativ.

Kyllingsuppe?

Denne buljongen er en av de eldste kjæringsråd av alle. I hvertfall er det en god kombinasjon av elektrolytter, fett, protein og grønnsaker og har derfor alt du trenger for god næring. Fordi det er flytende og varmt, er det også godt å spise hvis du har vondt i halsen. Kyllingsuppe har imidlertid ikke en direkte terapeutisk effekt.

Bli frisk snart!