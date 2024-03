I forrige periode støttet Bamble SV planlegging av grønn industri på Frier Vest og Frier Tråk. Vi ble fanget av ideen om «det grønne skiftet» og håpet om vekst i kommunen med nye arbeidsplasser og flere tilflyttere.

Havna på Frier Vest er enorm. Her skipes det ut stein. Her er det blitt et stort ørkenlandskap som skal lokke til seg aktører som for eksempel vil produsere batterideler.

Over veien for Frier Vest er det mye skog. Dette er Frier Tråk, hvor Statsforvalteren og Miljødirektoratet har kommet med innsigelser til kommunens planer om nedbygging av natur.

Her finnes sårbare og truede naturtyper og enkeltarter, som blant annet hule eiker. Dessuten er det totale arealet som skal nedbygges enormt – Frier Vest og Tråk er på til sammen rundt 7000 dekar!

Bamble kommune og det politiske flertall trosset innsigelsene og lobbet overfor departement og regjering for «grønn industri» på Frier Tråk. Nylig sprakk nyheten om at regjeringa griper inn og overkjører statsforvalter og Miljødirektoratet på Frier Tråk og tillater at hele området utbygges.

Vi ser at «det grønne skiftet» brukes som argument for å bygge ned natur. Vi stiller også spørsmålstegn ved planene om batterifabrikk. Tilsvarende prosjekt i andre kommuner viser at planene ofte ikke blir realisert, eller at det skapes langt færre arbeidsplasser enn tiltenkt. Dessuten krever slike fabrikker svært mye kraft. Vi mener vår prosessindustri bør prioriteres når det gjelder kraft og nett.

Bamble SV mener at både Bamble kommune og politikerne burde tatt innsigelsene til etterretning slik at den storstilte utbygginga på området ville bli tonet ned, og det store skogområdet med viktige naturverdier på Frier Tråk spart. Fagmiljøene må bli hørt - hva er ellers meninga med deres velbegrunna råd?

I neste instans kommer kravet om «grønn» energi som skal serve den kommende industrien. Skal vi da måtte bygge ned enda mer natur for å etablere vindturbiner og solcelleparker? Skal kommunene alene bestemme hvor mye natur de skal bygge ned til fordel for etablering av ny industri, vil den resterende naturen i Norge bli svært skadelidende.

Nei, vi må lytte til fagfolk og spare sårbar natur i Bamble. Vi vil jobbe politisk fremover for at minst mulig av naturen på Frier Tråk bygges ned.

Bamble SV

Gro Grenager Leder for Bamble SV