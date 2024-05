Dette gjør Bohmann når vi er midt i behandling av Bypakke Grenland fase 2 som betyr at hvis den blir vedtatt blir det ti år til med bommer i Grenland. Dette vil føre til store månedlige utgifter, spesielt for barnefamilier i ti år til.

Fremskrittspartiet er en del av posisjon i Skien.

FrP mener det er viktig å gjøre tiltak som fører til at folk beholder mer av sine egen penger. Helt konkret i Skien er det at vi jobber mot en Bypakke finansiert av bompenger. Å ta bort bommene nå, vil spare innbyggerne våre for store utgifter. Folk får beholde mer av sine egne penger.

AP lovet sine velgere, at det skulle være bomfritt fra 2025...var det løftet bare en ferskvare?

Vi har også startet arbeidet med å redusere eiendomsskatten. Det må tas gradvis og i starten blir den redusert med cirka en tusenlapp i året. Noen synes det er småpenger, men vi sikrer hvert fall at den ikke går opp. Folk får beholde mer av sine egne penger.

Vi har også styrket Kontigentkassa, innført ungdomsloser, Fritidskortet og vi har bidratt til at flere barn får oppleve å komme på ferie i år. Dette er konkrete tiltak som vil hjelpe de som lever i vedvarende lavinntekt.

Bomann har vært en del av regjeringen. De fører en politikk påfører oss store økonomiske byrder. Vi har høye strømpriser, høye renter, Grenland har landets høyeste bensin- og dieselpriser.

Matvareprisene i Norge henger ikke på greip. Og Bohmann fra AP setter pekefingeren mot andre? Hva med å ta en tur inn til hovedstaden å ta en prat med dine? Det har jeg oppfordret deg til før, har til og med tilbudt meg og bli med.

I Skien ønsker et flertall at en skal sette i gang en støtteordning for de familiene som vil få enda større problemer med økonomien hvis bommene fortsetter.

Hva gjør støtteordninger med folk? For mange gjør det noe med selvfølelsen. Og det og ikke kunne være selvhjulpen med to alminnelige inntekter er alvorlig og det skal ikke være sånn.

Å slite økonomisk er en stor belastning for folk og det er viktig å gjøre tiltak som kan redusere denne byrden. Nå står vi ved et veiskille og kan avvikle bommer og den usosiale pengeinnkrevingen som treffer så urettferdig. Folk kan få beholde mer av sine egne penger.

Jeg oppfordrer Bohmann til å vise handlekraft sammen med oss. Stem mot videreføring av bommer.

Og husk – når en setter en pekefinger mot noen, peker tre fingre tilbake på en selv.