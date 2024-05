Er han blitt helt gal nå, den gamle fastlegen? Jeg syns jeg hører de første reaksjonene. Selvfølgelig har vi det! Men dessverre, jeg er neimen ikke sikker. La oss begynne med litt historie.

Etter krigen bygde politikerne opp den norske velferdsstaten som vi alle kjenner og er stolte av. Modellen kom fra England hvor Churchill hadde fått utarbeidet en rapport (Beveridge rapporten) om å skape økonomisk og sosial trygghet for vanlige briter for å motivere dem til å slåss mot tyskerne. Kort tid etter krigens slutt i 1945 vedtok britene grunnlaget for deres velferdsstat basert på denne rapporten. Sentralt i arbeidet var etablering av NHS, National Health Service, deres offentlige statlige helsevesen. Alle skulle ha lik rett til helsetjenester betalt over statsbudsjettet.

I dag ligger NHS med brukket nakke etter mange års villet politikk med å splitte opp NHS og privatisere helsetjenestene. Britene opplever en krise i helsetjenesten som vi knapt kan forestille oss.

Lenge var sykehusene i Norge eid av fylkeskommunene, med politisk valgte personer i styrene i de ulike sykehusene. Etter mange år med budsjettoverskridelser, ble Helseforetaksmodellen innført i 2002. Sykehusene skulle bli egne, økonomisk selvstendige foretak underlagt regionale helseforetak med såkalt «profesjonelle» styremedlemmer, etter modell fra næringslivet. Sykehusene skulle styres av folk som hadde greie på økonomi. Alt skulle bli mye bedre.

I dag har disse «profesjonelle» lederne satt i gang et monstrøst arbeid i Oslo med å legge ned driften på Ullevaal Sykehus, bygge to store høyblokker på Rikshospitalet og omorganisere hele Oslo Universitetssykehus, OUS. Utbygging og omorganiseringen er satt i gang til tross for enorme og samstemte protester fra fagfolk og lokale politikere. Men utbyggingen på Rikshospitalet er startet opp, og det vil få enorme konsekvenser for den øvrige spesialisthelsetjenesten i hele Helse Sør-Øst, herunder Sørlandet, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Innlandet.

Sykehusene er underlagt Regnskapsloven, hvor én bevilgning skal dekke alle utgifter. Det betyr at utgifter til renter og avdrag skal dekkes over driftsbudsjettet. Jo dyrere utbygging, jo større lån, og jo mer krav til innsparing og «effektivisering».. Etter at statens krav til egenkapital ble redusert fra 50 til 30 prosent i 2015, har utbyggingen skutt i været.

Helse Nord klarer nå ikke håndtere økte kapitalkostnader, og står overfor gedigne vansker. I Helse Sør-Øst kommer regningen for utbygging nytt sykehus i Drammen på nærmere 15 milliarder og vil forutsette en helt urealistisk effektivisering. Utbyggingen i Oslo med OUS er foreløpig kostnadsberegnet til hele 75 milliarder. Dette vil gå utover all annen sykehusdrift i Helse Sør-Øst. Grøss og gru.

Det er allerede varslet at planlagt utbygging av ny Stråleenhet i Skien blir ytterligere utsatt og at Sykehuset Telemark må re-prosjektere, mens nytt sengebygg ser ut til å være skjøvet helt ut i det uvisse. Helse Sør-Øst har ikke råd, og vil ikke ha det på lang tid med nåværende finansiering.

Etter å ha vært allmennlege og fastlege i Grenland siden 1982, har jeg dessverre opplevd en redusert kvalitet på mange områder ved Sykehuset Telemark. Det vil være for langt å beskrive alt her.

Men det vi opplever, er at ansatte, leger og sykepleiere, må løpe fortere og fortere, og at tid til faglig fordypning og faglig oppdatering reduseres. Resultatet er at erfarne sykehusleger søker seg over til kommunene som fastleger, samt over til privat og kommersiell helsetjeneste. Det er tegn på at noe er alvorlig galt.

Professor emeritus og tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman skrev i Dagens Næringsliv for kort tid tilbake en meget tankevekkende artikkel.

Her argumenterer han for at det er private helseforsikringer og ikke konkurranseutsetting som er den største trusselen mot velferdsstaten slik vi kjenner den.

Han skriver: «Foretar vi oss ikke noe raskt, vil forsikringskundene (altså pasientene, min kommentar) blant oss støvsuge markedet for leger, sykepleiere og omsorgsarbeidere; og med det vil køene bli enda lengre. Sluttresultatet vil uvegerlig bli at den offentlige delen av helse- og omsorgssektoren vil forvitre – fortrengt og glemt av fornøyde middelklassekunder i de nye, kommersielle helseklyngene».

Jeg tror han har rett. Dersom ikke den jevne nordmann opplever at offentlige helsetjenester leverer gode nok tjenester tidsnok, forsvinner de til det private, og det offentlige helsetilbudet vil utarmes tilsvarende. Vi vil gå fra vondt til verre. Dette vil være dramatisk for kommunene og de kommunale helsetjenestene som i økende grad vil måtte ta seg av pasienter som sykehusene ikke evner å ta seg av.

I dette perspektivet fortoner en nylig Agenda Kaupang rapport om at Skien har 50 sykehjemsplasser for mye, som reneste svada.

Lokale og sentrale politikere må våkne og kjempe for det offentlige helsetjenesten, herunder finansiering av sykehusene, og ikke bare overlate drift og utbygging til godt betalte styreledere og styremedlemmer i helseforetakene.

Vi må faktisk kjempe for å bevare Sykehuset Telemark. Foreningen Sykehuset Telemarks Venner bør omdøpes og omorganiseres til «Folkeaksjonen for å bevare Sykehuset Telemark».