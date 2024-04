Stevneplassen ble i 2018 regulert til park for innbyggerne her i nordre bydel.

I 2019 ble det utarbeidet en landskapsskisse for området, som et utgangspunkt for hvilke muligheter som finnes for Stevneplassen. Målet med reguleringsplanen for område var tilrettelegge for hva som kunne gjøres over tid. Samhandling med frivillige organisasjoner, og befolkningen, kommunen og andre som kunne benytte området. Etter at planen blei vedtatt har det vært satt av noen midler til mindre tiltak og noe blir sponset av borettslagene gjennom SBBL. Området har blitt fint etter at vi fikk fjernet gjerdet. Det er satt opp basketballbane, griller og det er gang og sykkelvei med lys gjennom området.

Det er satt av stor plass til lekeplass. Den er regulert inn, og som vi i borettslagene vil være med å skape.

Nå kommer MATS hit når byggingen er ferdig og det synes vi er helt i orden for det er til nytte. Det er også bygd ny skatehall etter brannen som var får noen år siden og som er mye brukt. Skateklubben er et fint tiltak.

Dersom det blir satt opp brakkerigg til så mange vil hele området bli lukket igjen. Er det slik Skien kommune vil rasere bomiljøet for oss her på Falkum/Mæla område?

Løvenskiold har selv sagt at han har et område som er stort nok til å huse hele brakkeriggen. Da bør kommunen gå for det og ikke rasere boligområdene i byen i troen på at de som skal arbeide på Google tomta skal redder byens handelsstand og restauranter.

Skien kommunes næringssjef må være passe naiv hvis hun tror det skal redde byen. Dere kan da ikke rasere boligområder over hele kommunen på grunn av dette. Brakkene kan jo bli stående i mange år.

De som skal jobbe der vil ha kortest mulig vei til jobb og ikke være avhengig av transport til jobben. Hvem skal transportere dem på jobb fra byen? De er stort sett pendlere og vant med å bo i brakkebyer. Der har de alt de trenger. De har ikke behov for å reise til byen, for i helgene når de har fri reiser de fleste hjem. Når de har jobbet en lang dag så tror jeg ikke byen frister i det hele tatt.

De bor, jobber og spiser i brakkebyen for det er mest hensiktsmessig. Så gi Løvenskiold muligheter til å anlegge brakkebyen på sitt område.

Å lage et forbud mot å anlegge brakkerigger utenfor byens sentrum eller bybåndet for at de skal bruke byen best mulig er bare tullete. Nå må politikerne begynne å tenke på vi som bor i dette området. Skal vi belemres med enda mer trafikk? Det er mer en nok trafikk her på Falkum.

Her snakker de om å få ned biltrafikken og gjøre Skien grønnere. Hvordan skal det skje med mer kjøring for at de skal komme på jobb? Oppe på Gromstul kan de gå eller sykle på jobb.

Når det er snakk om Stevneplassen og størrelsen på brakkeriggen som skal huse 150 mann uten at det skal gå utover hva Stevneplassen brukes til, er det ønsketenking.

Brakkeriggene må også ha kloakk, vann, strøm og tele. Skal de grave opp hele store deler av Stevneplassen og rundt omkring i nabolaget for å få det til? Har Skien kommune noen planer for hvordan de skal de skal få Stevneplassen tilbake og i orden igjen etter flere år med brakker og forsøpling? Når det er sirkus, tivoli eller andre arrangementer vil det bli støy. Hvordan vil det bli med den roen de skal ha?

Nei, Skien kommune, vi som bor på Falkum og Mæla-området er helt imot en slik brakkerigg. De som bor nærmest Stevneplassen vil få den helt opp i verandaene.

Skal det være vakthold? Hvorfor? Er de redde for at de må beskytte boligområdene fordi det vil til tider flytte arbeidere ut og inn og de ikke har oversikten?

Kjære Skien kommune: Bruk fornuften og la Løvenskiold bygge brakkerigger på Gromstul som huser alle som skal arbeide der. Det er det mest fornuftige. Ikke ødelegg nærmiljøene til folk.

Arne R. Nicolaisen, Synnøve Løberg, Tormod Kallaak, Jan Andre Heskja, Randi Gunleikskås, Per Våtvik, Tarjei Skoftedalen Fiskum, Jan Ivar Olsen, Claus Waagø, Ole Vidar Drageset, Helge Carlsson, Håvard Wigmostad, Hermod Nilssen og Kristina Teota Celey

Arbeidsutvalget for borettslagene på Falkum/Mæla